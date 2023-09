Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel: Deutsche Umwelthilfe und WWF setzen mit zehn scharfen Rettungs-Rettichen Zeichen vor dem Landwirtschaftsministerium

Berlin (ots)

Einladung zum Presse- und Fototermin am 4. Oktober 2023 um 11.30 Uhr

Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel": Deutsche Umwelthilfe und WWF setzen mit zehn scharfen Rettungs-Rettichen Zeichen vor dem Landwirtschaftsministerium

Anlässlich der Aktionswoche "Deutschland rettet Lebensmittel" laden die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der WWF gemeinsam mit dem Bündnis Lebensmittelrettung zu einer bildstarken Aktion mit Verkostung geretteter Lebensmittel vor dem Landwirtschaftsministerium ein. Als Aufforderung an die Bundesregierung, ihre Ernährungsstrategie nachzuschärfen, übergeben die Organisationen ein gemeinsames Positionspapier sowie zehn gerettete Rettiche als Symbol ihrer zehn Forderungen gegen die Verschwendung - unter anderem für verbindliche Reduktionsziele aller Branchen statt freiwilliger Vereinbarungen und eine rechtlich erleichterte Weitergabe und Spende von Lebensmitteln.

Die bildstarke Aktion veranschaulicht, wie genießbare Lebensmittel verschwendet werden und bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Expertinnen und Experten der Organisationen stehen am Mittwoch vor Ort für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Wenn Sie vorab Informationen erhalten oder Interviews vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Newsroom.

Datum:

Mittwoch, 4. Oktober 2023 um 11.30 Uhr

Ort:

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin

Teilnehmende:

Reinhild Benning, Senior Expert Landwirtschaft und Ernährung DUH

Christiane Barnickel, Expertin Ernährung und Landwirtschaft DUH

Heike Vesper, Vorständin Transformation Wirtschaft & Politik WWF Deutschland

Elisa Kollenda, Ernährungsrefentin WWF Deutschland

