Mehr als 2,1 Millionen Euro spendet dm im Rahmen seines 50. Geburtstags an rund 3.000 Zukunftsprojekte in Deutschland

Karlsruhe (ots)

Vom 19. bis 31. Mai konnten Kundinnen und Kunden in den dm-Märkten und online für eines von je zwei Zukunftsprojekten ihre Stimme abgeben. Die insgesamt rund 3.000 Projekte unterstützt dm mit mehr als 2,1 Millionen Euro im Rahmen seines 50. Geburtstags unter dem Motto "Lust auf Zukunft". Hierfür haben die dm-Teams in den vergangenen Wochen je zwei Projekten aus ihrem Umfeld in den Märkten eine Bühne gegeben. Nun spenden die rund 2.100 dm-Märkte in Deutschland je 600 Euro an das Projekt mit den meisten Stimmen und 400 Euro an das zweitplatzierte Projekt. Alle Projekte setzen sich auf vielfältige Art und Weise für wichtige Zukunftsthemen ein. So werden beispielsweise Projekte unterstützt, die sich für die Therapie kranker Kinder, für die Förderung von Bienen, für den Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, für die gezielte Weiterbildung von Frauen oder die Vermittlung von Vorlesepaten an Schulen und Kindergärten einsetzen.

Online standen mit dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V. und dem Klimastationennetzwerk der Deutschen UNESCO-Kommission e. V. zwei langjährige Kooperationspartner von dm-drogerie markt zur Auswahl. Die meisten Stimmen erhielt der Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V., den dm mit 10.000 Euro unterstützt. Das Klimastationennetzwerk der Deutschen UNESCO-Kommission e. V. erhält 5.000 Euro.

"Alle Zukunftsprojekte, die wir mit unserer Spende unterstützen, zeigen uns, dass jeder Mensch in seinem Umfeld aktiv werden und die Zukunft mitgestalten kann. Diese Botschaft möchten wir im Rahmen unseres 50. Geburtstags verstärken. Wir danken all unseren Kundinnen und Kunden, dass sie die Zukunftsprojekte mit ihrer Stimme unterstützt haben und so deren Engagement gemeinsam mit uns würdigen", sagt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Unter dem Motto "Lust auf Zukunft" feiert dm-drogerie markt 2023 seinen 50. Geburtstag und hat zu diesem Anlass die dm-Zukunftsinitiative ins Leben gerufen. Diese hat zum Ziel, die Menschen in Deutschland in den Dialog zu Themen zu bringen, die sowohl dm als Unternehmen bewegen als auch die gesamte Gesellschaft im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft besonders betreffen. Diese Zukunftshemen sind: Das Ich im Wir, Ökologische Zukunftsfähigkeit, Kinder und Jugendliche, Neue Arbeitswelten und Gesundheit.

Informationen rund um 50 Jahre dm, die Zukunftsthemen, weitere geplante Aktionen und die dm-Zukunftswoche im September gibt es unter dm.de/lust-auf-zukunft.

Zu dm-drogerie markt

Sich in der Gesellschaft einzubringen und diese positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dm-drogerie markt. Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen bereits unter anderem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wichtigster Baustein des bürgerschaftlichen Engagements sind unterstützende Aktivitäten für regionale und lokale Initiativen. Zum Beispiel unterstützte dm 2020 im Rahmen der dm-Aktion "HelferHerzen - Jetzt Herz zeigen!" mit rund 1,4 Millionen Euro rund 1.750 Projekte im Umfeld der dm-Märkte. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem "Bericht zur Zukunftsfähigkeit" auf www.dm.de/Nachhaltigkeitsbericht.

