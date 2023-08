SWR - Südwestrundfunk

SWR trauert um Ursula Cantieni

Baden-Baden (ots)

Die Schauspielerin ist in Baden-Baden im Alter von 75 Jahren gestorben / Ursula Cantieni prägte im SWR jahrzehntelang "Die Fallers" und "Sag die Wahrheit"

Ursula Cantieni ist tot. Die beliebte und aus dem SWR Fernsehen bekannte Schauspielerin starb am 15.8.2023 in ihrem Wohnort Baden-Baden im Alter von 75 Jahren. Das bestätigte ihr Ehemann Markus Hubenschmid. Ursula Cantieni wurde am 5. Dezember 1947 in Zürich geboren.

Biografie Ursula Cantieni

Geboren in der Schweiz wuchs Ursula Cantieni seit ihrem neunten Lebensjahr in Stuttgart auf. Ihre Liebe galt von Beginn an der Sprache: Mit 27 Jahren wurde sie Professorin für Sprecherziehung an der Folkwang Hochschule in Essen. Ihre erste Theaterstation war die Württembergische Landesbühne in Esslingen; dort begann ihre mehrfach preisgekrönte Schauspielkarriere. Viel Aufmerksamkeit bekam sie unter anderem als junge Bäuerin im Film "Der Polenweiher" (SWF). Fast 30 Jahre lang, seit dem Start der Serie 1994, verkörperte Ursula Cantieni (75) die Figur der großherzigen Bäuerin Johanna Faller in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers". Mit ihrer Klugheit und ihrer Herzenswärme hat sie die Erfolgsserie somit von Anfang an maßgeblich geprägt. Von 2003 bis 2022 war sie zudem festes Mitglied des Rateteams der Sendung "Sag die Wahrheit" (SWR). Ende 2022 nahm sie ihren Abschied vom SWR Fernsehen und dem Fernsehpublikum.

SWR Intendant Kai Gniffke: "Gesicht und Stimme für die Menschen im Südwesten"

"Wir alle im SWR sind bestürzt und tieftraurig - Ursula Cantieni war eine von uns", sagt Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender: "Aber sie hat nicht nur dem SWR, sondern auch den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben. Mit Ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und mit ihrem wunderbaren Humor. Eine Frau, die wir nie vergessen werden."

Programmdirektor Clemens Bratzler: "Eine der ganz Großen ist von uns gegangen"

"Mit Ursula Cantieni ist nicht nur eine der ganz Großen im SWR von uns gegangen, sondern auch eine Frau, die zeitlebens ganz viel Herzlichkeit, Offenheit und Wärme versprüht hat. Dafür habe auch ich sie ungemein geschätzt, seit ich sie vor mehr als 20 Jahren - damals noch als junger Moderator - in einer Sendung kennengelernt habe. Seitdem standen wir immer wieder auch persönlich in Verbindung", sagt SWR Programmdirektor Clemens Bratzler: "Ursula wird nicht nur mir sehr fehlen, sondern vielen, die sie geliebt und verehrt haben. Bei den 'Fallers', aber auch bei 'Sag die Wahrheit', wo sie jahrelang mit ihrer unnachahmlichen charmanten und humorvollen Art im Rateteam die Schwindler entlarvt hat. So wird sie uns allen in Erinnerung bleiben."

SWR würdigt Ursula Cantieni im Programm

Aus Anlass des Todes von Ursula Cantieni ändert das SWR Fernsehen sein Programm. Gezeigt werden unter anderem die Doku "Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller" sowie eine Spezialausgabe der Ratesendung "Sag die Wahrheit" mit dem Titel "Sag die Wahrheit - Bye-bye Ursula Cantieni". Außerdem sendet das SWR Fernsehen fünf der schönsten Folgen aus dem Leben der Johanna Faller. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung im SWR Fernsehen auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Programmänderungen zum Tode Ursula Cantienis

"Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller"

Am Mittwoch, 16. August 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, anschließend auch in der ARD Mediathek.

"Sag die Wahrheit - Bye-bye Ursula Cantieni"

Am Mittwoch, 16 August 2023 um 21 Uhr im SWR Fernsehen, anschließend auch in der ARD Mediathek.

"Die Fallers" - Lange Nacht

Am Sonntag, 20. August 2023 ab 22:50 Uhr im SWR Fernsehen, anschließend auch in der ARD Mediathek.

