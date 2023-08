SWR - Südwestrundfunk

"Die Beatrice Egli Show" erneut im Ersten

Nach ihrem erfolgreichen Gastspiel bleibt die Samstagabend-Show mit Beatrice Egli am 11. November 2023 im Ersten / danach auch in der ARD Mediathek

Nach ihrer erfolgreichen Premiere wird "Die Beatrice Egli Show" erneut im Ersten ausgestrahlt. Die neue Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli ist für Samstag, 11. November 2023, 20:15 Uhr, im Ersten geplant. Darauf haben sich SWR und MDR gemeinsam mit den Verantwortlichen der ARD verständigt. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am Samstag, 2. Dezember 2023, ebenfalls um 20:15 Uhr. Es ist die vierte Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt. Die ersten zwei Ausgaben wurden im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und SRF gezeigt. Am 15. April 2023 war "Die Beatrice Egli Show" erstmals im Ersten zu sehen. Dieser Sendeplatz gilt nun auch für die Herbstausgabe 2023. Danach gibt es sie auch in der ARD Mediathek.

Beatrice Egli: Eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow

"Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück. Ich bin so dankbar", sagt Beatrice Egli: "Die Show, die meinen Namen trägt und die auf einem so professionellen, aber vor allen Dingen auch herzlichen Teamwork basiert, erhält diese schöne Bestätigung." Und weiter: "Wir sehen dies auch als Auftrag für die Samstagabendunterhaltung an. Das Konzept, eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow mit hochkarätigen Künstlern und Gästen für das Fernsehpublikum zu machen, werden wir weiterverfolgen. Mein Publikum darf sich freuen - genau, wie ich mich jetzt schon auf die Vorbereitung der Show freue."

Show-Kooperation zwischen SWR, MDR und SRF

"Die Beatrice Egli Show" ist Teil einer Show-Kooperation zwischen SWR, MDR und SRF. Sie wird in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment produziert. Musik und Unterhaltung stehen im Mittelpunkt. Die Redaktion ist in den Vorbereitungen für die vierte Ausgabe der Show. Namen von beteiligten Künstler:innen stehen noch nicht fest.

"Die Beatrice Egli Show" im Fernsehen

Samstag, 11. November 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 2. Dezember 2023, 20:15 Uhr, SRF 1

"Die Beatrice Egli Show" in der ARD Mediathek

Nach Ausstrahlung im Ersten gibt es "Die Beatrice Egli Show" auch in der ARD Mediathek

