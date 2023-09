Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Überfälliger Austausch zum Klimaschutzgesetz: Deutsche Umwelthilfe und Aktivisten von Fridays for Future laden alle Abgeordneten zum Dialog mit Zivilgesellschaft ein

Berlin (ots)

Als Klimaklägerinnen und Klimakläger vor zwei Jahren den historischen Klima-Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, lobten die Spitzen der heutigen Regierungskoalition überschwänglich die Klimabewegung und versprachen eine deutliche Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, des Herzstücks der deutschen Klimapolitik. Nun will die Bundesregierung genau dieses Gesetz massiv schwächen, während sie zugleich laut eigener Expertinnen und Experten zu wenig tut, um verbindliche Vorgaben einzuhalten und das Klima und damit unsere Zukunft zu schützen. Und die Ampel hat bislang jegliche öffentliche Debatte ausgerechnet mit all jenen vermieden und verweigert, denen sie damals so viel versprach. Zum Start des parlamentarischen Verfahrens der Gesetzesänderung möchten wir deshalb den dringend benötigten Dialog zwischen Politik und Zivilgesellschaft zur Zukunft des Klimaschutzgesetzes ermöglichen. Deshalb laden die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future (FFF) die Abgeordneten aller demokratischen Fraktionen des Deutschen Bundestages zum Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern ihrer Organisation sowie der Klima- und Rechtswissenschaften ein.

Direkt im Anschluss möchten wir Sie über den Verlauf dieses Austauschs informieren und laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz. Darin berichten wir unter anderem, wie sich die Parteien und Abgeordneten zu diesem Dialogangebot verhalten haben und weshalb Deutschland ein starkes Klimaschutzgesetz braucht.

Die Pressekonferenz findet hybrid statt - vor Ort im Dachgeschoss der DUH und digital über Zoom. Foto- und Videoaufnahmen sowie Interviews vor Ort sind möglich. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.

Datum:

Donnerstag, 28. September 2023 um 10 Uhr

Ort:

Dachgeschoss der DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin

Einwahldaten:

Einwahllink: https://us02web.zoom.us/j/86229382678

Meeting-ID: 862 2938 2678

Teilnehmende:

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH

Linus Steinmetz, Fridays for Future und Klimakläger

Prof. Dr. Remo Klinger, Kanzlei Geulen & Klinger

Dr. Kathleen Mar, Forschungszentrum für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell