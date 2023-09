Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Bildstarke Fahrradaktion zum Schutz des Fischotters: Deutsche Umwelthilfe radelt durch München und übergibt mehr als 87.000 Unterschriften

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) protestiert kurz vor der bayerischen Landtagswahl gegen den Abschuss des Fischotters. Mit einer Fahrradtour mit Plakat-Anhängern entlang der Hauptentscheidungsorte der bayerischen Politik in München macht die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation auf die rechtswidrige Verordnung zum Abschuss des geschützten Fischotters aufmerksam. Die DUH fordert die sofortige Aussetzung der Abschuss-Verordnung und hat hierzu in dieser Woche ihre Klage mit dem Bund Naturschutz Bayern veröffentlicht.

Die Fahrradaktion mit Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner startet am Hauptbahnhof München und fährt anschließend das Bayerische Landwirtschaftsministerium, die Bayerische Staatskanzlei, den Bayerischen Landtag und die CSU-Landesleitung ab. An jedem Haltepunkt gibt es Statements von Sascha Müller-Kraenner. Am Landwirtschaftsministerium sollen zusätzlich mehr als 87.000 Petitions-Unterschriften zum Schutz des Fischotters übergeben werden.

Die bildstarke Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Wenn Sie vorab Informationen erhalten oder Interviews vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Newsroom.

Ablauf und Haltepunkte der Fahrraddemo:

Freitag, 29. September 2023

10 Uhr: Start Hauptbahnhof München

10.10 Uhr: Bayerisches Landwirtschaftsministerium (Aufenthalt 35 Minuten)

10.50 Uhr: Bayerische Staatskanzlei (Aufenthalt 25 Minuten)

12.25 Uhr: Bayerischer Landtag (Aufenthalt 30 Minuten)

13.45 Uhr: CSU-Landesleitung (Aufenthalt 35 Minuten)

Ende circa 14.20 Uhr

Teilnehmende:

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer

Kontakt vor Ort:

Matthias Walter, Pressesprecher, 0151 26749133

