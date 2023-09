Elektroaltgeräte nicht zurückgenommen: Deutsche Umwelthilfe bringt Aldi, Lidl, Netto Marken-Discount und weitere große Lebensmittelhändler vor Gericht

Berlin (ots) - Einladung zur Pressekonferenz am 25. September in Berlin vor dem Bundeskanzleramt um 16.05 Uhr Alternative Pressekonferenz zum "Baugipfel": Wie bezahlbarer Wohnraum und Klimaschutz tatsächlich möglich sind Am kommenden Montag wollen Bundeskanzler Scholz und Bundesbauministerin Geywitz beim ...

mehr