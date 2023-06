Kaufland

Kleingeld ganz einfach ummünzen: Kaufland setzt im Großteil seiner Filialen auf Wechsel-Automaten von Coinstar

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Neben Milch, Nudeln und Gemüse können sich Kaufland-Kunden auch "Kleingeld eintauschen" auf den Einkaufszettel schreiben, ohne dafür eine Extra-Schleife über die Bank zu drehen. Und das bald schon in einem Großteil aller Kaufland-Filialen bundesweit. Denn das Unternehmen baut seine Kooperation mit Coinstar, dem größten Self-Service-Münzwechseldienstleister in Deutschland, aus. Ziel der beiden Partner ist es, noch in diesem Jahr über 90 Prozent der Filialen mit Coinstar-Automaten auszustatten.

Wenn die Brieftasche vor lauter Kleingeld zu platzen droht, können Kunden an den Automaten einfach und bequem Münzen wechseln. Für das eingezahlte Geld erhalten sie einen Wertbon. Diesen können sie entweder direkt beim Bezahlen ihres Einkaufs an der Kasse einlösen oder sich den Betrag an der Kundeninformation auszahlen lassen.

Bereits 400 Filialen mit Coinstar-Automaten

Bei der erfolgreichen Integration von 95 ehemaligen Real-Märkten hatte das Unternehmen vor etwa zweieinhalb Jahren eine erste Rahmenvereinbarung mit der Coinstar GmbH getroffen, um die existierenden Automaten zu übernehmen. Aufgrund der positiven Kunden-Resonanz baut Kaufland den Service seit Februar sukzessive aus. Die Marke von 400 Filialen mit Coinstar-Automaten konnte jüngst bereits übersprungen werden.

"Der Erfolg der Automaten bei unseren Kunden und die reibungslose Zusammenarbeit mit Coinstar haben uns dazu bewegt, die Partnerschaft nun umfassend auszuweiten", sagt Knut Harenkamp, zuständig für Vermietungen bei Kaufland Deutschland.

"Mit Kaufland haben wir einen Partner gefunden, der auf unsere Coinstar-Automaten vertraut und mit uns expandieren möchte. Wir sind sehr zufrieden, dass wir nach der Testphase viele weitere Kaufland-Filialen mit unseren Automaten ausstatten können", sagt Andreas Spinkler, Managing Director Coinstar Deutschland, zur Kooperation mit Kaufland.

Über Coinstar

Coinstar hat seit der Gründung 1991 weltweit ein Netz von über 23.000 Automaten entwickelt und ist mit über 2.000 Münzeinzahlautomaten in Deutschland der größte Self-Service Münzwechseldienstleister Europas.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell