Deutsche Umwelthilfe ruft alle Abgeordneten zur Gegenwehr gegen geplante Entkernung des Bundesklimaschutzgesetzes auf

Berlin (ots) - - Presseeinladung zur Auszeichnung: DUH übergibt in Anwesenheit des Landrats des Landkreises Miesbach am 28. September 2023 um 9 Uhr Urkunde zur Ehrung des Wertstoffhofs - Wertstoffhof in Warngau leistet durch beispielgebendes Service- und Wiederverwendungskonzept wertvollen Beitrag zum Klima- und ...

mehr