Erster gemeinsamer Auftritt von ARD, ZDF und 3sat auf der Frankfurter Buchmesse

Köln/Mainz (ots)

Vereinte Kompetenz und mehr Reichweite für die Literatur: Zum ersten Mal präsentieren ARD, ZDF und 3sat vom 18. bis 22. Oktober ein gemeinsames Programm von der Frankfurter Buchmesse. Eine Literaturbühne im Forum der Buchmesse ist Schauplatz vieler Lesungen, Gespräche und Veranstaltungen, die von den Redaktionen im ZDF, ARD/hr und 3sat gemeinsam geplant werden. Ein vielfältiges und erweitertes Kulturangebot, ob im Netz oder im TV, erwartet alle Interessierte von der weltweit größten Bücherschau. Die sender-übergreifende und kooperative Zusammenarbeit der Bereiche Produktion, Technik und Kommunikation schafft neue Synergien durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen.

Täglich von 10 bis 18 Uhr werden Neuheiten aus der Welt der Bücher präsentiert. Bekannte Moderatorinnen und Moderatoren wie Bärbel Schäfer, Denis Scheck, Knut Cordsen, Mona Ameziane, Thea Dorn, Katty Salié, Jo Schück, Vivian Perkovic, Cécile Schortmann und Gert Scobel stellen ausgewählte Neuerscheinungen vor. Ihre Gäste sind unter anderen Elke Heidenreich, Peter Wohlleben, Terézia Mora, Thomas Hettche, Kai Diekmann, Otto Waalkes und Ewald Frie. n "Sheroes – Streiterinnen für die Zukunft" debattiert die Schriftstellerin und Journalistin Jagoda Marinić täglich mit engagierten Frauen. ZDF-Moderatorin und Schriftstellerin Thea Dorn lädt zu einem besonderen "Literarischen Quartett" der Zuschauer ein. 3sat-Moderator Gert Scobel und seine Mitstreiterinnen von der "Buchzeit" schauen mit kritischem Blick auf ausgewählte Neuerscheinungen. Auch der renommierte "aspekte-Literaturpreis" wird auf der Frankfurter Buchmesse vergeben. Programmakzente von Arte, Phoenix und Deutschlandfunk Kultur runden das Angebot ab.

Verbreitet wird das Kulturangebot live und auf Abruf in den Mediatheken, Audiotheken, Online-Angeboten und Social-Media-Kanälen der drei Partner. Der Livestream von der Literaturbühne ist abrufbar unter: ardkultur.de, buchmesse.zdf.de, 3sat.de. ARD Kultur bietet zudem Programmhighlights als Video-on-Demand und als Audio.Beiträge und Berichte liefern die Magazine und Kulturformate, wie ZDF "aspekte" und "Das Literarische Quartett", die 3sat "Buchzeit", das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das ARD-Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente" und im hr-fernsehen "hauptsache kultur". Ein abwechslungsreiches Programm zu den Veranstaltungen auf der Literaturbühne bieten auch die ARD-Kulturwellen im Hörfunk sowie in der ARD-Audiothek. "Dein Buch. Das Beste von der Frankfurter Buchmesse 2023 auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat", das Motto der Lesungen und Gespräche auf der Literaturbühne, ist auch Titel einer gemeinschaftlich produzierten TV-Sendung, die die Höhepunkte des Bühnenprogramms bündelt. Die "Frankfurter Buchmesse spezial: Literaturgala", veranstaltet von der Frankfurter Buchmesse, am Samstag, 21. Oktober, ist ein weiterer Höhepunkt der Buchmessentage. Erwartet werden als Gäste Thomas Hettche, Amir Gudarzi, Christopher Clark, Cornelia Funke und Lizzie Doron. Thea Dorn und Denis Scheck moderieren die Gala, deren Highlights in hr2-kultur und auf ardkultur.de zu hören sein werden.

