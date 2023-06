ARD ZDF

Neues Dokutainment im ZDF: "Mein fabelhaftes Ferienhaus" mit Emell Gök Che

Ob staubiges Fremdenzimmer oder eine ungenutzte Einliegerwohnung, zur Vermietung oder für das eigene Ferienglück: Die Künstlerin Emell Gök Che lässt Wohlfühloasen entstehen – mit Stil, Kreativität und Herz. Fünf Folgen werden ab 2. Juli 2023, sonntags, regulär 14.55 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Die erste Folge des neuen Dokutainments " Mein fabelhaftes Ferienhaus" ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.

Die Interior-Designerin und ihr Handwerkerteam helfen Privatbesitzern von Ferienhäusern, ein perfektes Urlaubsdomizil zu schaffen.Die Deutschen lieben Urlaub im Ferienhaus – Tendenz steigend. Doch die anspruchsvollen Gäste erwarten heutzutage mehr als Häkeldeckchen und Hirschgeweihe: Sie wollen ein kleines Zuhause mit der Extraportion Wohlfühlfaktor. Individuell, persönlich und mit regionalem Touch. Hier hilft Emell Gök Che mit simplen Tricks, geschickter Planung und feinem Gespür für Design – mit Lösungen für jeden Geldbeutel.

In drei Schritten führt Emell Gök Che durch den Entscheidungsprozess der Umgestaltung: Am Anfang stehen die Besichtigung des Ferienhauses und das Kennenlernen der Besitzer. Hier erfährt die Moderatorin die Vorlieben, Wünsche und Träume, die bei der Neugestaltung berücksichtigt werden sollen. In einem nächsten Schritt erfolgen die Bestandsaufnahme der Baustelle und die Entscheidung über größere Umbaumaßnahmen. Nun beginnt der kreative Prozess, an dessen Ende Emell Gök Che eine Entwurfsskizze mit zwei verschiedenen Designrichtungen präsentiert. Zuerst die Wunschvorstellung der Besitzer und dann Variante zwei, Emells persönliche Empfehlung. Hier lässt sie sich auch von den regionalen Besonderheiten inspirieren. Dann entscheiden sich die Besitzer für einen Vorschläge.

Während der Umbauphase gibt Emell Gök Che clevere DIY-Hacks und kreative Deko-Ideen, die ein Ferienhaus zur Wohlfühloase machen.

