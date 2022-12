Deutsche Bischofskonferenz

Katholische Gottesdienste an Weihnachten in Hörfunk und Fernsehen

An den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel werden zahlreiche katholische Gottesdienste in Hörfunk und Fernsehen übertragen. Die Gottesdienste laden zum Mitfeiern ein und ermöglichen eine besondere Gemeinschaft an den Festtagen.

Am 24. Dezember 2022 überträgt das BR-Fernsehen ab 19.30 Uhr die Christmette aus Rom mit Papst Franziskus und ab 23.35 Uhr das Erste (ARD) eine Christmette aus Freiberg im Erzgebirge. Bereits um 15.00 Uhr zeigt das rbb-Fernsehen eine ökumenische Christvesper aus Berlin. Am 25. Dezember 2022 lädt ab 10.45 Uhr im ZDF ein katholischer Weihnachtsgottesdienst aus Feldkirch (Österreich) zur Teilnahme ein, im Anschluss folgt um 12.00 Uhr (ebenfalls ZDF) die Übertragung des Segens "Urbi et Orbi" von Papst Franziskus.

Für Kinder und Familien wird an Heiligabend um 11.45 Uhr der Kurzfilm "Paule und das Krippenspiel" im KiKA ausgestrahlt. Zum Jahreswechsel werden außerdem am 31. Dezember 2022 im Ersten (ARD) um 16.00 Uhr eine ökumenische Vesper gezeigt und an Neujahr im BR-Fernsehen ab 10.00 Uhr ein Gottesdienst mit Papst Franziskus aus Rom.

Im Deutschlandfunk und in den Hörfunksendern der ARD gibt es außerdem ein großes Angebot: Neben mehreren Christmetten an Heiligabend (z. B. DLF um 22.05 Uhr) werden an beiden Weihnachtsfeiertagen Gottesdienste ab 10.00 Uhr im Radio ausgestrahlt. Genaue Uhrzeiten sowie alle Gottesdienst-Übertragungen in Hörfunk und Fernsehen in den Sendern der ARD und im ZDF bis zum 8. Januar 2023 sind auf der Internetseite der Katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit unter www.kirche.tv/weihnachten verfügbar.

Darüber hinaus laden viele Bistümer in Deutschland ein, an Gottesdiensten über Streamingangebote im Internet teilzunehmen, die ebenfalls vielfach auf der Internetseite der Katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit aufgeführt sind.

Hinweis für Menschen mit Hörschädigung: Bei ZDF-Gottesdiensten werden Untertitel und regelmäßig eine Übersetzung in Gebärdensprache angeboten (vgl. https://barrierefreiheit.zdf.de). Bei Gottesdienstübertragungen durch die Sender der ARD gibt es in aller Regel Untertitel. Unter folgendem Link finden sich die aktuellen Übertragungen, auch mit Hinweisen auf Untertitel: http://gottesdienste.ard.de.

