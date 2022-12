MagentaTV

WM 2022 LIVE bei MagentaTV: Frankreich schlägt England 2:1, Mittwoch Halbfinale gegen Marokko

Weltmeister-Macher Deschamps: "Engländer haben ein tolles Team. Wir hatten aber die richtige Antwort"

Der Titelverteidiger steht im Halbfinale: Frankreich gewinnt gegen England mit 2:1, weil deren Kapitän Harry Kane seinen 2. Elfer nicht verwandelt. "Verdient, weil sie im entscheidenden Moment da sind. Mit ein bisschen Glück natürlich. Die Engländer hätten zumindest ein Unentschieden verdient. Mit dem Elfmeter haben sie natürlich die größte Chance, die man überhaupt haben kann. Das ist schon bitter", so MagentaTV Michael Ballack, der Frankreichs Schützen zum 2:1, Olivier Giroud, heraushob: "Das ist schon mehr als ein Ersatz für Benzema." Der französische Rekord-Torschütze Giroud mit 53 Treffern im Interview: "Ouh - das ist ein Wahnsinn. Das war natürlich ein sehr wichtiges Match. Wir wussten, was diese Generation von englischen Talenten draufhat, die haben ja alles in ihrem Kader. Aber wir haben auch ein solides Spiel gemacht, alles reingehauen. Ich bin mir sicher: es geht so weit, wie es gehen kann." Sein Trainer Didier Dechamps fasste den Halbfinal-Einzug gegen Marokko (Mittwoch, ab 20 Uhr live bei MagentaTV) aus französischer Sicht so zusammen: "Die Engländer haben ein tolles Team. Wir hatten aber die richtige Antwort."

Die Stimmen zu England - Frankreich 1:2

Olivier Giroud köpft Frankreich einen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Mit freundlicher Unterstützung von Harry Kane, der erst mit einem sicheren Elfmeter ausgleicht und den zweiten dann über das französische Tor ballert. Im Halbfinale warten jetzt historische Marokkaner. Für England ist der Traum von einem Titel erneut geplatzt. MagentaTV-Experte Michael Ballack über den Sieg der Franzosen: "Der Sieg war auf jeden Fall verdient, da sie im entscheidenden Moment da sind. Ein bisschen Glück auch natürlich. England war ebenbürtig. Ein Unentschieden wäre verdient. Mit dem Elfmeter haben sie die größte Chance, die man im Fußball überhaupt haben kann. Das ist schon bitter."

Olivier Giroud, Rekordtorschütze Frankreichs, nach dem Sieg: "Das ist der Wahnsinn. Wir haben defensiv sehr gut gearbeitet. Leider kriegen wir dann den Elfmeter gegen uns. Bei den letzten Chancen haben wir alles gegeben. Das ist ein tolles Ergebnis für das Team. Das war ein wichtiges Spiel. England hat alles in seinem Kader. Wir haben alles reingehauen. Wir hatten die richtige Mentalität. Ich bin sehr stolz auf das Team."

Didier Deschamps, Weltmeistertrainer Frankreich: "Die Engländer haben ein tolles Team. Wir hatten aber die richtige Antwort. Großartig für alle Spieler. Wir sind wieder im Halbfinale. Wir hatten gute Ergebnisse. Wir haben die richtige Qualität, aber wir brauchen auch die richtige Einstellung und die haben wir. Wir hatten auch Glück mit dem Elfmeter. Marokko wird jetzt auch nicht einfach. Die spielen einen sehr guten Fußball."

Michael Ballack über Harry Kane nach dem Spiel und den verschossenen Elfmeter: "Er ist schlussendlich die tragische Figur. Wenn du den Fehler machst, bist du natürlich Tod unglücklich, klar."

Jordan Henderson, England: "Es ists schwierig die richtigen Worte zu finden. Ich dachte, wir hätten alles gegeben. Ich weiß nicht, was wir noch hätten machen können. Wir wissen, wie viele Elfmeter und Tore Harry Kane für uns gemacht hat. Er wird daraus stärker werden. Wo wären wir ohne ihn. Das ist eine verpasste Chance. Die Leistung war sehr gut. Das war nicht unser Tag."

MagentaTV-Experte Michael Ballack über Benjamin Pavard, der bei der WM in die Kritik geraten und nicht mehr gesetzt ist: "Pavard ist eine interessante Personalie, da er ein Sicherheitsfaktor ist. Bei Bayern ist er auch sehr zuverlässig. Nach vorne vielleicht ein bisschen limitiert, wobei er bei einer WM auch schon das ein oder andere wichtige Tor gemacht hat. Er ist auch etwas repräsentativ für die Egoismen in der französischen Nationalmannschaft und da scheint es hier eine zu geben. Das hat Deschamps elegant gelöst. Elegant heißt auf die Bank. Deshalb hat Deschamps auch den Respekt. Frankreich ist charakterlich eine ganz schwierige Mannschaft."

Nachtrag zu Marokko gegen Portugal - Marokkos Abdelhamid Sabiri, ehemals Paderborn, nach dem Halbfinaleinzug: "Für uns ist das eine Riesen-Ehre diese Herausforderung für unseren Kontinent zu meistern. Es freut uns und wir sind sehr glücklich. Wir standen kompakt und haben auf unsere Momente gewartet. Die haben wir genutzt und konnten so das Spiel gewinnen."

