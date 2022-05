SB Sani-Bau GmbH

Matthias Niehaus: Der Fachmann für den Traum vom Wellnessbad

Herford (ots)

Matthias Niehaus ist der Betriebsleiter der Badmanufaktur Herford und hat es sich zur Aufgabe gemacht, individuelle und speziell auf die Kundenwünsche abgestimmte Badezimmerlösungen anzubieten. Gemeinsam mit seinem Team von Experten verschiedener Bereiche erfüllt er seinen Kunden den Traum von der heimischen Wellnessoase - altersgerecht und modern.

Es ist der Teil unseres Zuhauses, in dem wir den Tag beginnen und am Abend ausklingen lassen: das Badezimmer. Die Ansprüche an diesen Raum sind hoch. Er soll praktisch und pflegeleicht, aber auch stilvoll und einladend sein. Der Weg zur heimischen Wohlfühloase ist nicht immer ganz einfach. Erst plagt man sich mit verschiedenen Planungs-Tools und versucht, eine ganz konkrete Vorstellung zu entwickeln, deren Umsetzung in Auftrag gegeben werden kann. Dann gilt es, die verschiedenen Gewerke und die ganzen Handwerker, die plötzlich im Haus herumlaufen, zu organisieren. Doch es geht auch anders. Matthias Niehaus nimmt seinen Kunden all die Arbeit und die Sorgen ab und bietet von der Idee, über die Planung und die Umsetzung, bis hin zum fertigen Traumbad alle Arbeiten aus einer Hand.

"Wir möchten unseren Kunden nicht nur ein neues Bad herbei werken, sondern ein neues Zuhause-Gefühl vermitteln, in dem sie sich tagtäglich entspannen und wohlfühlen können", erklärt der Badezimmer-Profi. Ob Neubau oder Sanierung, klassisch oder modern - bei der Badmanufaktur Herford geht man individuell auf die Bedürfnisse der Kunden ein und sorgt dafür, dass kein Wunsch mehr offen bleibt. Die modernsten Techniken und neuesten Trends gehören zum Alltag. Mit jahrelanger Erfahrung und einem hoch qualifizierten Team hat das Unternehmen von Matthias Niehaus schon viele Projekte erfolgreich umgesetzt und weiß, worauf es ankommt. Die Experten haben sich auf exklusive und edle Individualbäder spezialisiert und dank ihres Rundum-sorglos-Services können sich die Kunden entspannt zurücklehnen und auf ihr neues Badezimmer freuen.

Ob Trendbad oder Wellnesstempel - wichtig ist der Wohlfühlfaktor

Gerade in Zeiten der Pandemie wird es für die meisten Menschen immer wichtiger, sich zu Hause einen sicheren Ort zum Wohlfühlen zu schaffen. Eine eigene Wellnessoase, in der man nach einem langen Tag abschalten und entspannen kann, darf da nicht fehlen. "Beispielsweise sorgt eine frei stehende Badewanne nicht nur für echtes Spa-Feeling, sondern ist aktuell auch total im Trend", verrät Matthias Niehaus. Kombiniert mit natürlichen Farben oder dem angesagten Mattschwarz-Holz-Mix entsteht ein modernes Wohlfühlbad. Auch Smart-Home-Optionen, wie eine intelligente Beleuchtung oder integrierte Musik, gehören bei der Badmanufaktur Herford zum Angebot.

Wer es ganz komfortabel und zugleich altersgerecht haben möchte, entscheidet sich für eine barrierefreie, begehbare Dusche. Der Luxus dieser vorausschauenden Modernisierung, ebenerdig und mit viel Bewegungsfreiheit zu duschen, lädt zum Entspannen und Genießen ein. Getoppt wird das Ganze nur noch durch eine in der Wand oder in der Decke integrierte Regendusche, welche sogar in verschiedenen Strahlstärken oder mit Beleuchtung zu haben ist. Mit diesen Trends holen Sie sich das Ambiente eines teuren Wellnesshotels in ihre eigenen vier Wände. Auch fugenlosen Badezimmer sind derzeit im Kommen. Diese Lösung ist nicht nur elegant und schön, sondern auch besonders pflegeleicht - allerdings wird diese Technik nicht von jedem Betrieb angeboten und sollte nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. "Die Konzeption von modernen, stilvollen und nachhaltigen Bädern erfordert Experten vom Fach. Gemeinsam wählen wir für unsere Kunden die passenden Materialien aus, die maximalen Komfort und eine hohe Nachhaltigkeit gewährleisten", so die Badezimmer-Profis aus Herford.

Individuelle Lösungen mit Rundum-sorglos-Service

Die Kunden der Badmanufaktur Herford profitieren von einem Komplettpaket. "Mit unserer Liebe zum Detail und unserem Rundum-sorglos-Service wünschen wir uns, den höchsten Ansprüchen von unseren Kunden gerecht zu werden", erklärt Matthias Niehaus.

Angefangen bei der persönlichen Beratung, weiter über Entwurf, Planung und Aufmaß bis hin zur Demontage der alten Anlagen und Einbau des neuen Traumbads erhalten die Kunden alles aus einer Hand und haben während der gesamten Bauphase einen kompetenten Ansprechpartner. Nach der Endreinigung bekommt der Kunde die Möglichkeit, jedes Detail zu prüfen und gegebenenfalls nachbessern zu lassen, bevor er die Arbeiten abnimmt. Darüber hinaus steht ihm der professionelle Service von Matthias Niehaus und seinem Team auch im Anschluss jederzeit zur Verfügung und auf alle Handwerkerleistungen erhält er zwei Jahre Gewährleistung.

"Normalerweise müssen Kunden alle beteiligten Handwerker einzeln beauftragen und organisieren. Das bringt Chaos und kostet Nerven. Vom Elektriker, über den Trockenbauer, bis hin zum Fliesenleger - für unsere Kunden übernehmen wir die Organisation", versichert Matthias Niehaus. Der Fachmann und sein Team der Badmanufaktur Herford sind Experten der Ausführung von exzellenten Bädern nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen und können auf eine Vielzahl zufriedener Kunden zurückblicken. Ihr Ziel ist es stets, Lösungen zu zaubern, bei welchen keine Wünsche mehr offen bleiben. "Schließlich ist ein neues Bad eine Entscheidung fürs Leben."

Sie träumen vom neuen Wohlfühlbadezimmer aus Profihand - edel, komfortabel und modern? Melden Sie sich jetzt bei Matthias Niehaus von der Badmanufaktur Herford und vereinbaren Sie einen Termin.

