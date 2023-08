MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Mannheims glückliches 3.2, HFC sauer auf Schiri

Preußen-Chaoten sorgen für Ärger, Essens Eisfeld mit Wut im Bauch für 1.Saisonsieg: "Das tut unheimlich gut!"

München (ots)

RW Essen eskaliert vor über 16.000 Zuschauern in einer famosen Fußball-Kulisse, in der einige Preußen-Chaoten aus der Reihe tanzten. Essens Thomas Eisfeld sorgt mit Wut im Bauch nach 94 Minuten für das 1:0 gegen Aufsteiger Münster - der 1. Saisonsieg, Erlösung pur bei den Fans und bei RWE-Trainer Christoph Dabrowski, der im Kreis nach Abpfiff wild tanzt: "Das war ein Riesenschritt nach vorne. Das tut unheimlich gut." Mannheim gewinnt nach einer fulminanten Anfangsphase und wilden Schlussphase mit 3:2. Nach 4 Minuten steht es noch 0:1, nach 13 Minuten 3:1 für Mannheim. Ein nicht gegebener Elfmeter für Halle erhitzt die Gemüter. "Wenn wir in der 1. Halbzeit einen gegen uns kriegen, muss man den geben. Deswegen bin ich natürlich bedient. Das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter. Das muss man sehen", ärgert sich Patrick Hasenhüttl. "Das hilft jetzt aber alles nichts. Die Heimfahrt wird beschissen. Wir hatten eine beschissene Woche mit einem Punkt", so Hasenhüttl weiter. Die beiden Absteiger Bielefeld und Regensburg trennen sich in einem intensiven Spiel mit 1:1. Ein frühes Tor der Regensburger wird von einem Traumtor der Bielefelder schnell gekontert. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wenn du 2mal Aluminium triffst, kannst du auch als Sieger vom Platz gehen", sagt Bielefelds Coach Mitch Kniat.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Stimmen vom Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Saarbrücken gegen BVB II lautet die Auftakt-Partie in den 5. Spieltag am Freitag ab 18.30 Uhr. Spitzenreiter Dresden hat am Samstag Widersacher Ingolstadt zu Gast, ab 13.45 Uhr, bereits ab 13.30 Uhr gibt´s dazu den Countdown in der Konferenz. Der TSV 1860 München empfängt nach 2 Pleiten ab 16.15 Uhr Erzgebirge Aue. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3.Liga live.

RW Essen - Preußen Münster 1:0

Essen holt den 1. Sieg! Ein Spiel mit vielen Geschichten. Pyrotechnik, Leuchtraketen und ein Platz, der nach 70 Minuten geflickt werden muss. Im West-Duell zwischen Münster und Essen gibt es einen späten Sieger. Münster kassiert nach dem Sieg gegen Ingolstadt wieder eine Niederlage.

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Ich kann mich gut in die Münsterer hineinversetzen, aber man sieht, was hier los ist. Die Freude ist riesengroß, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Das hatten wir uns vorgenommen und die Energie wollen wir jetzt aufsaugen und nutzen... Die Jungs haben bis zum Schluss dran geglaubt. Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Das sah richtig gut aus und ich bin froh, dass sich die Mannschaft dafür belohnt hat."

Thomas Eisfeld, Siegtorschütze Essen: "Das Tor war brutal wichtig. Dann auch noch vor den eigenen Fans. Ich hatte auch ein bisschen Wut im Bauch, da ich nicht von Anfang an gespielt habe... Wut über alles trifft es ganz gut. Wir haben einen guten Fight geliefert und wir waren die bessere Mannschaft. Das ist ein gelungener Abschluss."

Sascha Hildmann, Trainer Münster: "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass gerade die 2. Hälfte ein sehr gutes Spiel von uns war. Wir hatten viele Chancen, die nicht reingegangen sind, da der Torwart einen überragenden Tag hatte. Er hat die am Leben gehalten. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel mit einem unglücklichen Ausgang. Wir machen dahinten einen Fehler, der dir in so einem Spiel nicht passieren darf. Wir werden so aber definitiv auch Spiele gewinnen und darauf müssen wir aufbauen."

Maximilian Schulze-Niehues, Münster: "Das ist sehr bitter für uns in der Nachspielzeit so ein Tor zu fressen. Das war ein klassisches Drittligaspiel. Hart umkämpft. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Das Spiel geht aber solange, bis der Schiedsrichter pfeift und Essen hat am Ende einen Fehler eiskalt ausgenutzt."

SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC 3:2

Mannheim holt den 1. Sieg dank einer wilden Anfangsphase. Nach 4 Minuten liegt Mannheim hinten, nach 13 Minuten steht es 3:1 für Mannheim. Der Anschlusstreffer für Halle fällt dann zu spät.

Sreto Ristic, Trainer Halle: "Es fühlt sich zwar nicht so an, aber wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis spiegelt überhaupt nicht unsere Leistung wider. Wir haben aber zwischen der 6. Und der 15 Minute alles falsch gemacht. Da waren wir nicht auf dem Platz. Mit 3 Angriffen liegen wir 1:3 hinten... Das gehört zum Lernprozess. Wir haben einige Jungs, die Lehrgeld bezahlt haben. Das ist unser Weg und wir haben einen Trainer, der hinter ihnen steht. Wir werden noch unsere Punkte holen."

Über den nicht gegebenen Elfer: "Wenn ich die Perspektive sehe, ist es ein klarer Elfmeter. Besonders auswärts läuft eine Menge gegen uns. Ich will nichts andeuten, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir haben 8 Minuten verschlafen."

Mittelstürmer Patrick Hasenhüttl, Halle, ärgert sich auch über einen nicht gegebenen Elfmeter: "Das ist ärgerlich. Für mich fühlte es sich wie ein glasklarer Elfmeter an. Er hält mich fest. Wenn wir in der 1. Halbzeit einen gegen uns kriegen, muss man den geben. Deswegen bin ich natürlich bedient. Das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter. Das muss man sehen. Das ist sonst das 3:3. Das hilft jetzt aber alles nichts. Die Heimfahrt wird beschissen. Wir hatten eine beschissene Woche mit einem Punkt."

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim: "Wir sind sehr glücklich, dass wir die 3 Punkte eingefahren haben. Wenn man die Anfangsphase sieht, denkt man, man ist im total falschen Film. Dann denkst du dir, dass alles gegen dich ist. Dann haben die Jungs aber eine Super-Reaktion gezeigt. Die ist für mich viel wert... Die Null muss irgendwann auch stehen und da müssen wir uns auch kritisch hinterfragen. Die Gegentorzahl ist zu hoch."

Bentley Baxter Bahn, Torschütze Mannheim, ehemals Halle: "Wir haben eine gute 1. Halbzeit ab der 5. Minute gespielt und dann eine schlechte 2. Halbzeit. Trotzdem haben wir gewonnen und so ist es mir lieber. Das war überhaupt kein verdienter Sieg, dafür ein umkämpfter. Der tut unheimlich gut."

Arminia Bielefeld - SSV Jahn Regensburg 1:1

Bielefeld und Regensburg trennen sich Unentschieden. Bielefeld tritt damit mit 4 Punkten weiter auf der Stelle. Regensburg bleibt ungeschlagen, holt aber bereits das 3. Unentschieden.

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wenn du zweimal Aluminium triffst, kannst du auch als Sieger vom Platz gehen. Trotzdem hat nicht alles geklappt. Die Mannschaft hat aber alles gegeben. Das hat mir gefallen."

Gerrit Gohlke, Torschütze Bielefeld, über sein Traumtor: "Ein typischer Sonntagsschuss. Das passt zum Tag. Das wird mir nicht mehr allzu häufig passieren. Im Endeffekt ärgere ich mich aber, dass wir nur einen und nicht 3 Punkte mitgenommen haben. Wir wollten das 3. Heimspiel in Folge gewinnen. Deshalb macht mich das mit dem Treffer auch nicht so glücklich."

Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Den Punkt nehmen wir mit. Es gab Chancen auf beiden Seiten das Spiel jeweils zu entscheiden. Ich bin sehr stolz, wie wir uns in das Spiel gefunden haben. Wie wir dann auch in Führung gegangen sind. Genauso wollten wir das machen... So wie die Jungs Gas gegeben haben, gibt mir das ein sehr gutes Gefühl."

Florian Ballas, Torschütze Regensburg: "Wir haben viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Wir wussten, dass Bielefeld immer gefährlich werden kann. Wenn die dann mit langen Bällen auf ihren Heimblock spielen, ist immer was los."

