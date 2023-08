MagentaSport

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport: Dresden gewinnt "gefühltes Heimspiel" in Dortmund und ist neuer Spitzenreiter

1860 mit nächstem Rückschlag in Sandhausen, trotz "vieler guter Sachen"

Dynamo Dresden feiert beim 2:0 in Dortmund den 3. Sieg in dieser Saison und ist vorerst die Spitzenreiter. "Die Tabelle ist nicht wirklich relevant", so Trainer Markus Anfang: "Wenn wir Punkte holen, brauchen wir auch nicht auf die Tabelle zu gucken." Dortmunds Trainer Jan Zimmermann gab zu: "Das war eine Top-Mannschaft der 3. Liga gegen eine U23." Für den TSV 1860 München gab es beim 0:3 in Sandhausen die 2. Pleite in Folge. Die Löwen rutschen ab auf Rang 6. Trotzdem war 1860-Trainer Jacobacci nach dem Spiel positiv gestimmt: "Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die unbedingt einen Sieg einfahren wollte... Am Schluss müssen wir die Niederlage akzeptieren, aber ich habe sehr viele gute Sachen gesehen." Auch sein Kapitän Jesper Verlaat sah eine ordentliche Leistung, aber "die Tore fallen zu einfach". Der FC Ingolstadt und Saarbrücken trennen sich nach einem wilden Spiel mit 2:2-Unentschieden. "Schade, aber die Leistung meiner Mannschaft geht absolut in Ordnung", fand Ingolstadt-Coach Michael Köllner, der weiter lobte: "Die Mannschaft hat gezeigt, was sie leisten und kämpfen kann." Auch Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl sah ein "leistungsgerechtes Unentschieden" und war ebenfalls zufrieden: "Die Intensität gegen den Ball und der unbedingte Wille. Das habe ich heute wieder gesehen."

SV Sandhausen - TSV 1860 München 3:0

Der TSV 1860 München muss nach der Pleite gegen Lübeck die nächste Niederlage einstecken und verliert auch beim SV Sandhausen. Damit rutschen die Löwen ab auf Rang 6.

Münchens Trainer Maurizio Jacobacci: "Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die unbedingt einen Sieg einfahren wollte. In der 1. Halbzeit haben wir sofort einen Fehler gemacht, der uns das Tor gekostet hat. Wir hatten eigentlich sehr viel vom Spiel, trotz allem. Aber wir hatten keine Chancen... Es war auch eine tolle 2. Halbzeit von unserer Seite. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Wir hatten auch die ein oder andere Chance... Am Schluss müssen wir die Niederlage akzeptieren, aber ich habe sehr viele gute Sachen gesehen." Ob er nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen möchte: "Wenn wir die Möglichkeiten hätten, dann würde ich das in Betracht ziehen. Aber ich habe einen Kader, der jetzt komplett ist... Ich werde mit diesem Kader arbeiten, weil ich überzeugt bin, dass wir die Punkte absolut holen werden. Mit so einem tollen Publikum dann im Rücken, werden wir die Punkte holen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVU0OC9udTJqaU1oYlN2dzI4QVVkOUJjMDFEYlZhWDJoMzVoRCtOd284ND0=

Münchens Jesper Verlaat: "Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen... Die Tore fallen zu einfach, finde ich... Nach dem 0:2 hatten wir eigentlich schon spielerisch die Kontrolle, vor allem in der 2. Halbzeit. Wenn man da ein Tor macht, sieht das ganze anders aus. Da hatten wir Pech... Das ist einfach sehr bitter."

Sandhausens Dennis Diekmeier: "Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt und hatten viele gute Möglichkeiten... In der 2. Halbzeit hatten wir eine Phase, in der 1860 Druck auf uns ausgeübt hat. Aber wir wussten auch, wir brauchen einen Konter und dann haben wir das Spiel entschieden... Natürlich wissen wir auch, dass nicht alles perfekt ist."

Der gesamte, lustige Talk mit beiden Spielern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R29MbThMdTBOMTJPMEdBUmtZcC9VSDcvQUdNU2J6aXZRUU5FMjdxZFNDVT0=

Der SV Sandhausen gewinnt auch das 2. Heimspiel in dieser Saison gegen einen Aufstiegsaspiranten und unterstreicht seiner Aufstiegsambitionen.

Sandhausens Trainer Danny Galm: "Wir haben die Null gehalten und das ist das Wichtigste. Wir hatten dabei auch ein bisschen Glück... Meine Jungs haben verteidigt, mit Allem, was sie haben. Die haben sich das Quäntchen Glück heute verdient. Vorne waren wir eiskalt." Über Rouwen Hennings: "Wie er arbeitet und für das Team da ist. Er ist extrem wichtig für unsere Mannschaft. So eine Leidenschaft brauchen wir im Team und er lebt das perfekt vor."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dUpxV1krbjZFdEg1QWsyRFRpVXNONDJaeHU0bjFvdTRjZ2E5bHU0N2c1OD0=

Borussia Dortmund II - SG Dynamo Dresden 0:2

Dynamo Dresden feiert den 3. Sieg in dieser Saison und setzt sich damit an die Tabellenspitze. Für Borussia Dortmund gab es derweil die 1. Niederlage.

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Wir hatten in der 2. Halbzeit Phasen, in denen wir richtig gut drin gewesen sind und Druck gemacht haben. Da hätten wir auch den Ausgleich machen können... Am Ende haben wir das Spiel in der 1. Halbzeit verloren. Da war es eine Top-Mannschaft der 3. Liga gegen eine U23. Dann bekommen wir Schwierigkeiten... Die Jungs wollten am Ende auch, aber in der 1. Halbzeit hatten wir zu viel Demut und Respekt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHFZc01IYkowUXB6dWd4SFFqenNFN25mc0dyeFRaY3hPRmE1MkxjWFhFND0=

Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir haben uns heute viele Chancen herausgespielt. Wir haben auch hochverdient gewonnen... Insgesamt war das eine sehr reife Leistung von meiner Mannschaft. Wir konnten die Englische Woche mit 3 Punkten abschließen und jetzt sitzen wir wieder 7 Stunden im Bus und fahren nach Hause... Wir waren in der 1. Halbzeit sehr dominant und in der 2. Hälfte war es dann ein bisschen schwieriger." Über die zwischenzeitliche Tabellenführung nach Abpfiff: "Die Tabelle ist nicht wirklich relevant. Wenn wir Punkte holen, brauchen wir auch nicht auf die Tabelle zu gucken. Wir haben uns ein Endziel gesetzt, aber wir reden über den Weg... Topfavoriten sind die, die letztes Jahr aus der 2. Liga abgestiegen sind. Wir haben nur unser Ziel definiert."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDlhWGVrOHIwSTEvNU40RTI4ZjRPeks1emt0WVNrR2IvV2wyNVV1WlRYZz0=

Dresdens Stefan Kutschke: "Wir haben früh Druck gemacht und waren direkt in den Zweikämpfen drin. Das frühe Tor tat uns natürlich auch gut. Aber in der 1. Halbzeit müssen mehr Tore rauskommen... Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt. In der 2. Halbzeit haben wir uns nicht mehr ganz so geradlinig die Chancen erspielt. Aber wir sind zufrieden, dass wir in der englischen Woche das letzte Spiel, ein gefühltes Heimspiel, mit 3 Punkten beenden konnten."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2x3TllveGgyb3BoeWdlYkwzNmhZdit0U09IQlNFNnRIWWpsWHV6Rmk1RT0=

FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken 2:2

Der FC Ingolstadt und Saarbrücken liefern sich einen offenen Schlagabtausch und trennen sich schließlich unentschieden.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Wir haben eine super 1. Halbzeit gespielt und müssen da eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen. Das war das Problem. Wir haben dann den Nackenschlag mit dem 1:2 trotzdem weggesteckt... Ein intensives Spiel geht zu Ende. Schade, aber die Leistung meiner Mannschaft geht absolut in Ordnung... Heute war es ein individueller Fehler, das passiert mal. Die Mannschaft hat aber gezeigt, was sie leisten und kämpfen kann... Wir müssen weiter trainieren und haben dann in Zukunft gute Chancen, dass wir so Mannschaften besiegen können."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yy8wVVdCRFVJamRrY3FVV2NaeG8vdzZHS1c4MDgycC9oS0kxSllWU21TVT0=

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Das war ein leistungsgerechtes Unentschieden. Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Es hat sich niemand etwas geschenkt... In der 1. Halbzeit hat uns Tim Paterok im Spiel gehalten. Gegen Ende der 2. Halbzeit hätten wir gerne gewonnen mit unseren beiden riesigen Chancen... Insgesamt war es ein gutes Spiel mit einem gerechten Unentschieden." Sein 1. Zwischenfazit: "Die Bereitschaft ist einfach gut. Das hat man heute und auch schon gegen Verl gesehen. So muss der Maßstab für die Art und Weise sein, wie wir spielen... Die Intensität gegen den Ball und der unbedingte Wille. Das habe ich heute wieder gesehen."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlE0STU3eGJuWWY0aHV5bzF5YzQ1bkJIcVJzZ3pLb1lCcUlyTG1raFpoRT0=

Saarbrückens Doppeltorschütze Patrick Schmidt: "Es war mal wieder ein schönes Fußballspiel für den Zuschauer. Aber trotzdem hätten wir hier natürlich gerne auch gewonnen. Wir haben 2:1 geführt und dann will man so ein Ding eigentlich auch über die Zeit bringen... Aber das Unentschieden geht in Ordnung."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MzVISGViRFVkdlBEZSswbGRMT2loNFloNU1QbXVVVjZqbGxqQytWY0tBYz0=

SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln 2:1

Die SpVgg Unterhaching bleibt ungeschlagen in der 3. Liga. Durch den Sieg ziehen die Hachinger am bisherigen Tabellenführer Viktoria Köln vorbei. Für Köln Trainer Olaf Janßen war das Spiel seiner Mannschaft zu kompliziert: "Mit dem Ball waren wir zu unsauber. Wir haben einfach zu viel Hacke, Spitze, 1-2-3 versucht."

Hachings Trainer Marc Unterberger ist stolz auf seine Mannschaft: "Die Jungs haben hier fantastische 90 Minuten abgerissen. Haben sich hintenraus noch mal wehren müssen nach dem späten Gegentreffer, den wir bekommen haben." Den Grund für den aktuellen Erfolg sieht er bei den erfahrenen Spielern: "Dieser Mix aus Erfahrung und jungen frischen Spielern. Die brauchen Halt, die brauchen Stabilität und das schaffen unsere erfahrenen Spieler in einer Form die echt beeindruckend ist.

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2xNWFdQTWZDaUNkdGVEcXQxc05lM28xc1FNMmdqLy9nK2FkekgyUjdxUT0=

Hachings Siegtorschütze Simon Skarlatidis über das Spiel und den Saisonstart: "Extrem zufrieden. Vor allem nach der harten Woche, Nach dem brutalen Saisonstart. Man merkt die Intensität in der Liga ist Wahnsinn. Muss man jedes Spiel aufs Ganze, aufs Maximum gehen. Ich wachse dadurch auch persönlich, auch an der Leistung."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzRqRUYzNnVuamNIaHFSOUh1ZWhMZk9Xenc4SXJGdUpOb2FRSkRjUWZRZz0=

Kölns Trainer Olaf Janßen sieht den Grund der Niederlage nicht in der englischen Woche: "Es lag nicht am Körper, sondern am Kopf. Dass wir dann einfach die komplizierten Lösungen gewählt haben. Viel zu oft dann nochmal ins Dribbling gegangen sind, statt den Ball schneller zu zirkulieren.

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eWJoN1U2TWgvNDBRRnpjelBJalkrb3ZkMmN1a0MwN1h1OVVmMFRHczd4OD0=

VfB Lübeck - Erzgebirge Aue 1:1

Auch die Aufsteigermannschaft vom VfB Lübeck bleibt ungeschlagen in der 3. Liga. Mit 3 Unentschieden und einem Sieg. Der Punkt für Aue bleibt jedoch schmeichelhaft, denn selbst ihr Trainer erkennt kein Foul vor dem Elfmeter: "Ich glaube nicht das Kontakt da ist." Dadurch bleibt auch Aue 3 weiterhin unbesiegt.

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer: "Wenn man mal ein paar Wochen zurückdenkt, dann waren wir für viele der erste Absteiger. Jetzt reden wir drüber, dass wir vier Spiele ungeschlagen sind und hier noch am Sieg geschnuppert haben. Ich glaube schon, dass wir das morgen auch einordnen können und stolz sein können. Trotzdem schon ärgerlich, wenn ich mir die Torchancen ankucke."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1R5dHZlVVNwaDBOM1VDa211Y0xHYlVCelhrdG5ISTRVNC9zTjhoNzFRND0=

Aues Trainer Pavel Dotchev: "Lübeck ist ein Mix von gut Fußball spielen und, aber die haben in der Mitte groß gewachsene Stürmer. Das zu verteidigen war nicht einfach. Deswegen bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1R5dHZlVVNwaDBOM1VDa211Y0xHYlVCelhrdG5ISTRVNC9zTjhoNzFRND0=

SC Verl - SC Freiburg II 3:2

Der SC Verl gewinnt ein wildes Spiel mit 5 Toren in der 1. Halbzeit gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg und verlässt vorerst die Abstiegsplätze.

Verls Trainer Alexander Ende: "Da ist absolut ein Stein runtergefallen. Es war eine wilde Schlussphase, bei der wir nochmal alles reingeschmissen haben... Ich glaube, gerade in der 1. Halbzeit haben wir mit dem Ball ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren zweimal im Rückstand. Dann ist es in unserer Situation nicht selbstverständlich, dass man nach 3 Niederlagen im Kopf sowas nochmal dreht. Ein großes Kompliment, dass wir bei uns geblieben sind und an uns geglaubt haben und verdient dieses Spiel gewonnen haben."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anhoa3NPUS9yRmNYckRxaUVYaERHUis1MlhZOHA3NlhUQnJHRlkrcHNmVT0=

Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Schlechte 1. Halbzeit. Keine Intensität, keine Zweikämpfe geführt. Dann kannst du kein Drittliga-Spiel gewinnen... Da war es ein extrem offenes Spiel, aber so wollen wir das nicht."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TXZGUGNPbFcyZ1dMaGU4RjRJNklkejAwU0RJbU1ORFpiWkxxV3l4R2xIVT0=

