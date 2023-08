Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Mit dem Stipendium ins Ausland? Bewerbungen für das Hans Weisser Stipendium in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) sind jetzt wieder möglich

Berlin (ots)

Berufstätige sowie Gründerinnen und Gründer bis 40 Jahre, die sich im Ausland weiterqualifizieren möchten, können sich bis zum 17. Oktober 2023 für das Hans Weisser Stipendium in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben. Die individuellen Weiterqualifizierungsvorhaben müssen zwischen April und Dezember 2024 starten und dürfen zwei bis zwölf Monate lang dauern.

Das Stipendium bietet die Chance, im Ausland neue Perspektiven und Impulse für ein Projekt, eine Gründungsidee oder den nächsten beruflichen Schritt zu gewinnen. Neben dem Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung sollten die Bewerberinnen und Bewerber ein übergeordnetes Ziel verfolgen, das einen Mehrwert für andere schafft. Förderfähige Vorhaben zur Weiterqualifizierung im Ausland sind etwa die Teilnahme an Zertifikats- oder Qualifizierungsprogrammen und Studienaufenthalte mit klarem Ziel (ab Master). Auch Forschungsphasen sowie gut begründete Recherche- oder Netzwerkreisen und Hospitationen gehören dazu. Vorhaben in Deutschland werden durch das Hans Weisser Stipendium nicht unterstützt.

Wichtige Bewerbungsvoraussetzungen sind unter anderem gesellschaftliches Engagement, ein Hochschulabschluss (ab Bachelor), mindestens zwei Jahre Berufs- oder Gründungserfahrung (Vollzeitäquivalent) sowie ein Lebensmittelpunkt in Deutschland.

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft bietet vier digitale Infoveranstaltungen während des Bewerbungszeitraums an. Der erste Termin findet am Freitag, 18. August 2023, von 13:00 bis 13:30 Uhr statt. Die Zugangsdaten folgen nach Anmeldung bis zum Vortag per E-Mail an weisser-stipendium@sdw.org. Weitere Termine und die vollständige Ausschreibung sowie mehr Informationen zum Stipendium stehen unter www.sdw.org/hans-weisser-stipendium.

