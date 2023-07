Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Aus dem Elternkompass wird der Stipendienkompass

Neuer Name, gewohnt wertvolle, kostenfreie und unabhängige Beratung zu Stipendienmöglichkeiten

Berlin (ots)

Wie finde ich das richtige Stipendium für mich? Muss ich einen Einserschnitt haben, um mich für ein Stipendium bewerben zu können? Wie läuft eine Bewerbung ab?

Diese und weitere Fragen gehen vielen Studieninteressierten und Studierenden durch den Kopf, wenn sie über die Finanzierung eines Studiums nachdenken. Seit vielen Jahren unterstützt hier der Elternkompass mit individueller Beratung und Online-Seminaren. Die erfolgreiche Arbeit wird jetzt als Stipendienkompass fortgesetzt, um noch deutlicher zu machen, dass die kostenlosen Beratungen allen Interessierten offenstehen.

Dabei ist der Fokus vor allem auf Studierende und Studieninteressierte mit besonderen (Bildungs-)Biografien oder mit strukturellen Benachteiligungserfahrungen gerichtet. Denn was viele nicht wissen: Gute Chancen auf ein Stipendium haben nicht nur Überfliegerinnen und Überflieger. Bei der Stipendienvergabe werden auch weitere Faktoren berücksichtigt, wie beispielsweise ehrenamtliches Engagement oder biografische Hürden. Die meisten Stiftungen bieten neben der finanziellen Unterstützung außerdem auch eine ideelle Förderung in Form von Workshops, Seminaren und Kursen an, die die Geförderten im Studium stärken und den Übergang in den Beruf erleichtern.

"Die Möglichkeiten von Stipendien als Finanzierungshilfe eines Studiums sind immer noch nicht ausreichend bekannt, besonders in nichtakademischen Familien. Der Informations- und Beratungsbedarf ist hoch. Der Stipendienkompass füllt hier seit vielen Jahren eine wichtige Angebotslücke und unterstützt mit seiner passgenauen Beratung all diejenigen, die sich im deutschen Stipendiendschungel verloren fühlen. Kostenfrei, individuell und niedrigschwellig - das ist sein Erfolgsgeheimnis", so Tatjana Linke, Geschäftsführerin der aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken, die den Stipendienkompass seit 2018 unterstützt.

Für die individuelle Beratung über die Online-Seminare hinaus ist das Team unter der Telefonnummer 030 278906-777 oder per E-Mail an info@stipendienkompass.de zu erreichen.

Über den Stipendienkompass

Der Stipendienkompass ist ein unabhängiges und kostenfreies Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken. Das Team des Stipendienkompass bietet Orientierung in der deutschen Stipendienlandschaft, zeigt Fördermöglichkeiten auf und informiert über Bewerbungsverfahren.

Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuell