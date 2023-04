Deutscher Volkshochschul-Verband

Erstorientierungskurse stehen vor dem Kollaps

Der Deutsche Volkshochschul-Verband fordert die sofortige Aufstockung der Mittel für niedrigschwellige Integrationsangebote

Bonn (ots)

Weniger Kurse trotz steigender Nachfrage: Trotz ungebrochen hohen Bedarfs, können viele Volkshochschulen ihr Angebot an niedrigeschwelligen Integrationsangeboten aufgrund fehlender Refinanzierung durch den Bund nicht mehr aufrechterhalten. Angesichts der sich zuspitzenden Situation vor Ort fordert der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) eine unmittelbare und erhebliche Erhöhung der Bundesmittel für Erstorientierungskurse im laufenden Haushaltsjahr. Damit schließt sich der vhs-Bundesverband der Integrationsministerkonferenz an, die sich mit einem heute verabschiedeten Beschluss für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Erstorientierungskurse im laufenden Haushaltsjahr einsetzt.

"Volkshochschulen haben bundesweit deutlich über ihre Belastungsgrenzen hinaus alles getan, um Strukturen für die Erstintegration zu schaffen und Geflüchteten mit einem bundesweit verfügbaren, niederschwelligen Angebot eine erste Orientierung und erste Schritte beim Erwerb von Sprachkenntnissen im Deutschen zu ermöglichen," sagt Martin Rabanus, der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. Diese mit großem Engagement aufgebauten und dringend notwendigen Strukturen seien, durch die nicht annähernd kostendeckende Finanzierung des Bundes, nun bedroht.

Die sehr niederschwelligen Erstorientierungskurse wurden für Geflüchtete geschaffen, die auf Grund ihrer rechtlichen oder individuellen Situation (noch) keinen Zugang zu einem Integrationskurs haben. Durch kürzere Kurslaufzeiten und mehr Flexibilität in der Kursgestaltung dienen die Erstorientierungskurse sowohl als Alternative als auch als Vorbereitung auf weiterführende Bildungsangebote. Damit sind sie für die Kursträger ein wichtiges Instrument, um flexibel auf Integrationsbedarfe vor Ort zu reagieren. Aus diesem Grund wurden nach Beginn des Ukrainekrieges auch die Erstorientierungskurse für Geflüchtete aus der Ukraine geöffnet. Deren Zahl ist aufgrund des noch immer andauernden Krieges nach wie vor hoch.

Um dem durch die Öffnung entstehenden Mehrbedarf an Kursen gerecht zu werden, stockte der Bund seine finanzielle Förderung für die Erstorientierungskurse im vergangenen Jahr von 22 auf 45 Millionen Euro auf. Doch obwohl auch in diesem Jahr der Bedarf an flexiblen, niedrigschwelligen Orientierungsangeboten neben den Integrationskursen auf unverändert hohem Niveau fortbesteht, wurden die Mittel für das Jahr 2023 nun auf 25 Mio. Euro zurückgefahren.

So liegen bundesweit für das Jahr 2023 insgesamt Anträge für rund 1.200 Erstorientierungskurse vor. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können aber nur maximal 250 Kurse finanziert werden. Auch bereits laufende Veranstaltungen sind gefährdet: Im März 2023 mussten rund 130 Kurse vorzeitig abgebrochen werden, die im vergangenen Jahr begonnen aber nicht ausreichend finanziert waren. Aktuell sind deutschlandweit rund 10.000 Menschen von Kursabbrüchen betroffen. "Der Zusammenbruch dieser Strukturen hat bereits begonnen und der entstandene Schaden kann nun nur durch eine umgehende finanzielle Aufstockung des Haushalts noch eingedämmt werden", mahnt der DVV-Vorsitzende Martin Rabanus.

Neben finanziellen Mitteln, die aktuell vor allem im Bereich der Erstorientierungskurse fehlen, fordert der DVV vom Bund eine Vereinfachung und Modernisierung administrativer Vorgaben im Gesamtprogramm Sprache des BAMF, um Volkshochschulen damit auch dauerhaft in die Lage zu versetzen, ihre Kapazitäten für Integrations- und Berufssprachkurse dynamisch den Bedarfen vor Ort anzupassen.

