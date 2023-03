ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 11/23 Sonntag, 12.03. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 21.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 10.3.2023) 22.15 MAITHINK X - Die Show Nahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich 22.45 Studio Schmitt Late-Night-Show Zu Gast: Katrin Bauerfeind 23.20 MAITHINK X - Die Show Nahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich 23.50 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 10.3.2023) 0.25 neoriginal Deadlines Gladiator 0.50 neoriginal Deadlines Saure Pommes 1.15 Das letzte Opfer (Het Tweede Gelaat) 3.10 Entführt in Damaskus (Inescapable) 4.35 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 3 5.15 neoriginal -6.05 Countdown Copenhagen II Folge 4 (Die Sendung „ZDF Magazin Royale“ entfällt. „Father Brown: Sein größter Coup“ wurde auf Montag, 13.03.2023, 6.05 Uhr verschoben.) Montag, 13.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.05 Father Brown Sein größter Coup (Text und weitere Angaben s. 12.3.2023) 6.45 Father Brown Der Baum der Wahrheit 7.30 Frag den Lesch Suche nach dem Mittelpunkt des Universums (vom 20.2.2021) Deutschland 2017 4.35 Terra Xpress Gerettet – Drama in der Wildnis (vom 22.4.2022) Deutschland 2021 ………………………… 23.50 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 12.3.2023) 0.25 Studio Schmitt Late-Night-Show Zu Gast: Katrin Bauerfeind 1.00 MAITHINK X - Die Show Nahrungsergänzungsmittel - sinnlos bis gefährlich Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 12.3.2023) Deutschland 2023 ………………………….. 4.35 Terra Xpress Gerettet – Drama in der Wildnis (vom 22.4.2022) Deutschland 2021 5.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Antarktis - Expedition in die Zukunft (vom 1.3.2020) Deutschland 2020 5.40 Terra X -6.20 Faszination Erde - mit Dirk Steffens USA - Wer beherrscht Amerika? (vom 8.3.2020) Deutschland 2020 (Die Sendung „WIR“ wird auf Dienstag, 14.03.2023, verschoben. Die Sendung „ZDF Magazin Royale“ und „Terra Xpress: Tatort Wildnis: Tierretter im Einsatz“ entfallen.) Dienstag, 14.03. Bitte Programmänderung beachten: 6.20 neoriginal WIR Kontrollverlust Dramaserie (Text und weitere Angaben s. 13.3.2023) (Weiterer Ablauf ab 6.40 Uhr wie vorgesehen.)

