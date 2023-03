ZDFneo Änderungsmitteilung

ZDFneo

Woche 13/23

Sonntag, 26.03.

Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:

6.45 Terra X

Deutschland bei Nacht

Stadt

7.30 Terra X

Deutschland bei Nacht

Land

8.15 Terra X

Der Rhein

1. Von Vulkanen und Riesenflößen

9.00 Terra X

Der Rhein

2. Von Malaria und Tausendflut

9.40 Terra X

Mythos Nordsee

Wilde Küsten, Götter und segelnde Drachen

10.25 Terra X

Mythos Nordsee

Goldene Zeiten, Piraten und der Blanke Hans

11.10 Terra X

Ungelöste Fälle der Archäologie

Geheimnisvolle Botschaften

11.55 Terra X

Ungelöste Fälle der Archäologie

Rätselhafte Bauten

12.40 Terra X

Ungelöste Fälle der Archäologie

Verlorene Welten

13.25 Terra X

Ungelöste Fälle der Archäologie

Rätselhafte Amazonen

14.10 Terra X

Eine kurze Geschichte über ...

Das Mittelalter

14.55 Terra X

Eine kurze Geschichte über ...

Die Hexenverfolgung

15.40 Terra X

Eine kurze Geschichte über ...

Das alte Ägypten

16.25 Terra X

Tutanchamun

Der Junge hinter der Goldmaske

17.05 Astrid Lindgren:

Pippi Langstrumpf

Pippi Inger Nilsson

Tommy Pär Sundberg

Annika Maria Persson

Frl. Prusselius Margot Trooger

1. Landstreicher Hans Clarin

2. Landstreicher Paul Esser

Pippis Vater Beppe Wolgers

Polizist Kling Ulf G. Johnsson

Polizist Klang Göthe Greffbo

und andere

Regie: Olle Hellbom

Schweden/BRD 1968

18.40 Astrid Lindgren:

Michel in der Suppenschüssel

Michel Jan Ohlsson

Ida Lena Wisborg

Vater Anton Allan Edwall

Mutter Alma Emy Storm

Alfred Björn Gustafson

Lina Maud Hansson

Krösa-Maja Carsta Löck

Frau Petrell Hannelore Schroth

und andere

Regie: Olle Hellbom

Schweden 1971

(Die Sendungen „Terra Xpress“, „Die glorreichen 10“, „An Tagen wie diesen“, „Sketch History“ sowie die beiden Folgen „Like a Loser“ um 19.30 Uhr und 19.50 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 14/23

Sonntag, 02.04.

Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:

21.40 ZDF Magazin Royale

(ZDF 31.3.2023)

Deutschland 2023

22.15 MAITHINK X - Die Show

Der gefährliche Naturtrend

Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

Deutschland 2023

22.45 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(ZDF 31.3.2023)

23.20 Studio Schmitt

Late-Night-Show

(vom 30.3.2023)

23.50 MAITHINK X - Die Show

Der gefährliche Naturtrend

Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

(von 22.15 Uhr)

0.20 neoriginal

Like a Loser

Das ist mein Ernst!

0.45 neoriginal

Like a Loser

Bierernst

1.10 Tod in Sevilla

(La ignorancia de la sangre)

2.40 neoriginal

Greyzone - No Way Out

Die Vereinbarung

(vom 13.9.2018)

3.25 neoriginal

Greyzone - No Way Out

Die erste Mission

(vom 13.9.2018)

4.05 MAITHINK X - Die Show

Der gefährliche Naturtrend

Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (von 22.15 Uhr)

Deutschland 2023

(Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen.)

Montag, 03.04.

Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:

23.45 ZDF Magazin Royale

(vom 2.4.2023)

Deutschland 2023

0.15 Studio Schmitt

Late-Night-Show

(vom 30.3.2023)

0.45 heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(vom 2.4.2023)

1.25 neoriginal

Like a Loser

Das ist mein Ernst!

1.45 neoriginal

Like a Loser

Bierernst

2.10 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

USA - Wer beherrscht Amerika?

2.55 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Antarktis - Expedition in die Zukunft

3.40 Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Extreme Welten: Das unsichtbare Netzwerk

4.25 Terra Xpress

Ausgetrocknet – Wenn Seen verschwinden

(ZDF 10.10.2021)

(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 15/23

Donnerstag, 13.04.

Bitte Titel- und Zeitkorrekturen sowie Programmänderung beachten:

22.45 ZDF Magazin Royale

(vom 2.4.2023)

23.15 Game Two #286

Videospielmagazin

23.45 Studio Schmitt

Late-Night-Show (von 22.15 Uhr)

5.50 Monk

-6.30 Mr. Monk arbeitet im Supermarkt

(von 20.15 Uhr)

(Die Sendung „NEO MAGAZIN ROYALE Classics (17)“ entfällt.)

Freitag, 14.04.

Bitte Programmänderung beachten:

6.30 Monk

Mr. Monk spielt mit

(vom 27.11.2016)

(Die Sendung „ZDF Magazin Royale“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.10 Uhr wie vorgesehen.)

