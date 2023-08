MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport - Samstag top: Ingolstadt vs Dresden

Duisburg nach 1:1 gegen Ulm immer noch sieglos

MSV-Coach Ziegner zählt Teile des Teams an: "Das ist nicht gut und nicht schön"

Wieder kein Heimsieg für den MSV Duisburg: Aufsteiger Ulm entführt beim 1:1 einen Punkt. Der MSV Duisburg holt somit aus 4 Spielen 3 Punkte, vermutlich gab´s wegen der anhaltenden Heimschwäche und des mäßigen Auftakts vereinzelt Pfiffe. Und von Trainer Thorsten Ziegner ordentlich Kritik: "Der ein oder andere muss aber auch gucken, ob er in der Lage ist, Woche für Woche auf einem Niveau zu spielen, mit dem wir in der 3. Liga erfolgreich sind. Das ist nicht gut und nicht schön. In der 3. Liga musst du dich 90 Minuten wehren und das habe ich nicht bei allen gesehen!" In Ulm ist die Laune nach dem 5. Punkt deutlich besser, nur die Chancenauswertung war unbefriedigend. "Es fühlt sich schon ein bisschen wie eine Niederlage an. Wir standen zu Beginn stark unter Druck und haben dann einen Weg zurückgefunden. Umso länger das Spiel dann ging, umso mehr haben wir es übernommen", sagt Ulm Trainer Thomas Wörle.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der 3. Liga vom Freitag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag u.a. dem Duell zweier Titelanwärter, Ingolstadt gegen Dynamo Dresden, ab 13.45 Uhr im Einzelspiel und bereits ab 13.30 Uhr in der Konferenz. Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport.

MSV Duisburg - SSV Ulm 1:1

Abnutzungskampf ohne Sieger in Duisburg. Ulm sichert sich den 5. Punkt, Duisburg wartet weiterhin auf den 1. Saisonsieg. MSV-Kapitän und Innenverteidiger Sebastian Mai steigt mit seinem 2. Saisontreffer zum Duisburger Top-Torschützen auf.

Thorsten Ziegner, Trainer Duisburg, hielt eine kleine Brandrede: "Die Fans haben in den vergangenen 2,5 Jahren nicht viel Positives erlebt und stehen trotzdem wie eine Wand hinter uns. Dass die Mannschaft kämpft, ist das Mindeste, was sie tun kann. Am Ende müssen wir uns darüber unterhalten, wie weit wir in der Lage sind, um unseren Fußball dann auch in Erfolg umzuwandeln. Wir haben in der 1. Halbzeit sehr druckvoll gespielt. Wir haben es aber nicht geschafft, den Druck hochzuhalten. Der ein oder andere muss aber auch gucken, ob er in der Lage ist, Woche für Woche auf einem Niveau zu spielen, mit dem wir in der 3. Liga erfolgreich sind. Das ist nicht gut und nicht schön. In der 3. Liga musst du dich 90 Minuten wehren und das habe ich nicht bei allen gesehen."

Marvin Bakalorz, Duisburg: "Ich denke, wir haben richtig gut begonnen. Wir tuen uns aber schwer, den Ball über die Linie zu bringen. Wir hatten gute Chancen in der 1. Halbzeit, aber in der 2. Halbzeit war das einfach zu wenig. Um ist ein Aufsteiger und macht es sehr gut. Wir tuen uns da gerade schwer."

Thomas Wörle, Trainer Ulm, der mit den vielen vergebenen Chancen vor dem Schlusspfiff hadert: "Es fühlt sich schon ein bisschen wie eine Niederlage an. Wir standen zu Beginn stark unter Druck und haben dann einen Weg zurückgefunden. Umso länger das Spiel dann ging, umso mehr haben wir es übernommen. Mit den vielen Chancen, die wir hatten, können wir hier auch einen Sieg erringen. Aber ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war eine brutale Energieleistung auf dem Platz."

Dennis Chessa, Ulm: "Duisburg hat in den ersten 20 Minuten viel Druck gemacht. Da sind wir schon geschwommen. Dann haben wir es gut gemacht. In der 2. Halbzeit haben wir das Spiel dann klar dominiert. Am Ende müssen wir das Spiel eigentlich gewinnen und dir drei Punkte mitnehmen."

Fußball live bei MagentaSport:

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - 4. Spieltag

Samstag, 26.08.2023

Ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: SC Verl - SC Freiburg II, FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken, VfB Lübeck - Erzgebirge Aue, Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden, SpVgg Unterhaching - FC Viktoria Köln,

ab 16.15 Uhr: SV Sandhausen - TSV 1860 München

Sonntag, 27.08.2023

Ab 12.45 Uhr: Arminia Bielefeld - SSV Jahn Regensburg

Ab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Hallescher FC

Ab 19.15 Uhr: RW Essen - Preußen Münster

