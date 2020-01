ZDFinfo-Programmänderung

ARD ZDF

Woche 03/20 Freitag, 17.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.20 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wird Schweiz 2019 9.50 Albtraum Wohnen Baupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese Vermieter Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Explosion im Labor Australien 2018 21.40 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 2018 22.20 Geheimes Israel - Der Mossad Überlebenskampf Deutschland 2019 23.05 Geheimes Israel - Der Mossad Permanente Bedrohung Deutschland 2019 23.50 Geheimes Israel - Der Mossad Gefährliche Nachbarn Deutschland 2019 0.35 Knochenjobs und Hungerlöhne - Lohnsklaven in Deutschland? Deutschland 2019 1.20 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven Großbritannien 2017 2.05 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 2.50 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer Deutschland 2019 4.20 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019 4.50 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 Woche 04/20 Samstag, 18.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wird Schweiz 2019 5.50 Albtraum Wohnen Baupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese Vermieter Deutschland 2016 6.35 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 7.15 ZDFzoom Das Drama um die Sozialwohnungen Deutschland 2019 7.45 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 8.15 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 21.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 2018 22.20 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 2018 23.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 23.50 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 0.35 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 1.20 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 2.00 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 2.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 3.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)

