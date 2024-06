Götz Alsmann im ADAC Reisemagazin: "Wenn ich reise, fühle ich Heimweh ab der ersten Minute."

Motor Presse Stuttgart

Götz Alsmann ist mit seinem Programm aus Jazz, Swing und Schlager gerade wieder auf Deutschland-Tournee - doch aus reiner Reiselust ist er nicht unterwegs. Seine Heimatstadt sei ihm am liebsten, und statt eines nahen oder fernen Reiseziels entscheidet er sich für "zu Hause". Heimweh empfinde er ständig, von der ersten Minute an, verrät er in der aktuellen Ausgabe des ADAC Reisemagazins (Nr. 201) mit dem Schwerpunkt Ostsee. "Hinterm Horizont ist es auch nicht besser als hier", findet er. Sein Lieblingsland? "Das Land der Fantasie."

Würde es ihn allerdings doch mal auf eine einsame Insel verschlagen, dann würde er "als Erstes in Ruhe eine Kokosnuss essen."

