TeamBank AG

Studie: Rücklagen vieler Deutscher schmelzen

Nürnberg (ots)

29 Prozent mussten im vergangenen Jahr ans Ersparte

Rücklagen entwickeln sich je nach Einkommenssituation unterschiedlich

Für die meisten Deutschen ist finanzielle Vorsorge ein wichtiges Anliegen: 85 Prozent verfügen über Rücklagen. Die Höhe der Ersparnisse fällt allerdings sehr unterschiedlich aus: Während 18 Prozent weniger als 500 Euro beiseitegelegt haben, besitzen 26 Prozent ein Polster von mehr als 5.000 Euro. Bei 29 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sind die Reserven in den vergangenen zwölf Monaten geschrumpft, bei fast der Hälfte blieben sie stabil, und 22 Prozent konnten mehr sparen. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer", für die 3.100 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt wurden.

"Wer seine Liquidität kennt, trifft bessere Entscheidungen - besonders dann, wenn die eigene wirtschaftliche Perspektive von zunehmender Unwägbarkeit geprägt ist", sagt Christian Polenz, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. Vor allem Haushalte mit einem Monatsnettoeinkommen von unter 2.000 Euro mussten ihre Rücklagen deutlich häufiger antasten als der Bundesdurchschnitt. Dagegen konnten 30 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von 4.000 Euro und mehr ihre Ersparnisse vergrößern. Damit wird deutlich: Die finanzielle Schere geht weiter auseinander, aber das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld ist in allen Einkommensgruppen stark ausgeprägt.

Maßvoller Umgang mit Finanzierungen

Der maßvolle Umgang der Deutschen mit Geld zeigt sich auch bei Krediten und anderen Finanzierungen. Viele sehen darin eine sinnvolle Ergänzung: 72 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben bereits mindestens eine Finanzierung genutzt - am häufigsten den Rechnungskauf (43 Prozent), gefolgt von Ratenkauf (30 Prozent) und Dispokredit (27 Prozent). Fast vier von zehn Haushalten mit einem Einkommen unter 1.000 Euro kaufen auf Raten. Doch insgesamt überwiegt die Zurückhaltung: Die Hälfte der Befragten fühlt sich unwohl mit Finanzierungen und 60 Prozent sagen, dass sie Finanzierungen nur für wichtige Ausnahmefälle nutzen. Unter 30-Jährige neigen eher dazu, auf Finanzierungen zu verzichten. 36 Prozent sagen, sie geben nur das aus, was ihnen derzeit zur Verfügung steht.

Hintergrundinformationen:

Die Studie "TeamBank-Liquiditätsbarometer" untersucht seit dem Jahr 2013 Liquidität und Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung. Im 2. Halbjahr 2025 befragte das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG 3.100 Personen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online.

Eine Infografik zur Studie steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ zur Verfügung.

TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

Die TeamBank bietet im Rahmen des Allfinanzangebots der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken unter den Marken easyCredit und fairer Credit ein breites Spektrum an Konsumfinanzierungslösungen. Dazu zählen innovative Ansätze wie die Bereitstellung eines Sofortkredits mit einem flexiblen finanziellen Rahmen sowie die Integration von Finanzierungskonzepten in Kauf- und Buchungsprozesse (Embedded Finance). Dies umfasst Rechnungs- und Ratenkaufmodelle, die nahtlos in die Wertschöpfungsketten der Händler und somit in den Alltag der Kundinnen und Kunden eingebettet sind.

Kundenzentrierung ist dabei die zentrale Prämisse der TeamBank - nicht nur für Produkte und Services, sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisation.

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