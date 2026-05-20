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ARD MEDIA startet Vermarktung programmatischer Audio-Kampagnen

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Frankfurt (ots)

Die ARD MEDIA erweitert ihr Vermarktungsportfolio um programmatisch buchbare konvergente Audio-Kampagnen und geht damit den nächsten konsequenten Schritt ihrer digitalen Transformation. Ziel ist es, die Stärke des linearen Radios mit den Möglichkeiten digitaler Ausspielung intelligent zu verbinden - und Audio stärker in die moderne, datengetriebene Mediaplanung zu integrieren.

Im Zentrum des neuen Angebots steht nicht die Ablösung des klassischen Radiogeschäfts, sondern dessen Erweiterung um programmatische Zugänge und digitale Steuerungslogiken. Werbekunden und Agenturen erhalten künftig die Möglichkeit, lineare Audio-Reichweiten und digitale Audioinventare gemeinsam innerhalb programmatischer Setups zu planen und zu aktivieren. Damit schafft die ARD MEDIA einen Brückenschlag zwischen der hohen Reichweite und Wirkung klassischer Audioangebote und den Anforderungen moderner digitaler Kampagnensteuerung.

Ralf Hape, CEO ARD MEDIA: "Programmatic ist für uns keine Parallelwelt zum linearen Geschäft, sondern ein strategischer Entwicklungsschritt für die Zukunft von Audio. Wir machen unsere starken Inhalte und Reichweiten anschlussfähig an die Logiken digitaler Mediaplanung - ohne dabei die besonderen Stärken des Mediums aus dem Blick zu verlieren. Es geht um mehr Flexibilität, neue Zugänge und die intelligente Verbindung aus Reichweite, Wirkung und digitaler Steuerung."

Das neue Produkt richtet sich insbesondere an Werbekunden und Agenturen, die kanalübergreifend denken und Kampagnen zunehmend daten- und KPI-basiert steuern. Audio wird dadurch einfacher in digitale Strategien integrierbar und künftig noch stärker Bestandteil konvergenter Kommunikationslösungen.

In einem ersten Schritt werden digitale Audiostreams der privaten Radiosender STUDIO GONG und ENERGY mit linearen Audio-Reichweiten zusammengeführt und programmatisch verfügbar gemacht. Technologiepartner ist die Amily One. Als Supply Side Platform kommt die SSP1 der One Tech Group GmbH zum Einsatz. Strategischer Sparringspartner auf Agenturseite ist die Digitalagentur BROADALY.

Der vollständige Rollout des Angebots ist für Herbst 2026 vorgesehen. Parallel arbeitet die ARD MEDIA bereits an der nächsten Ausbaustufe: Noch für 2026 ist die Erweiterung der programmatischen Infrastruktur um erste Bewegtbildangebote geplant. Damit verfolgt die ARD MEDIA konsequent das Ziel, ihre starken Medienumfelder Schritt für Schritt in eine moderne konvergente Vermarktungsarchitektur zu überführen.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

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