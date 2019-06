VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

VfL Wolfsburg-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz

Wolfsburg (ots)

am Sonntag, 30. Juni, startet der VfL Wolfsburg in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/2020. Bereits am Freitag, 28. Juni, möchten wir den neuen Cheftrainer Oliver Glasner präsentieren und laden ab 14 Uhr zu einer Pressekonferenz ein.

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Oliver Glasner stehen im Medienraum der Volkswagen Arena (3. OG, In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg) für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell