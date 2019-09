new business

Umweltministerin Schulze vertritt die Bundesregierung im ZDF-Fernsehrat

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist als Vertreterin der Bundesregierung in den Fernsehrat des ZDF entsandt worden. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www. new-business.de). Der Posten war nach Angaben des Magazins seit Monaten unbesetzt, nachdem Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley (SPD) offenbar mit Rücksicht auf den Europawahlkampf ihr Mandat in dem Aufsichtsgremium niedergelegt hatte.

Zweiter Vertreter der Bundesregierung im 60-köpfigen ZDF-Fernsehrat ist der ehemalige Bundesverteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung (CDU). Wichtigste Aufgabe der Fernsehräte ist die Wahl des Intendanten.

