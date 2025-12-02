journalist - Magazin für Journalist*innen

"Klar"-Moderatorin Julia Ruhs im journalist-Interview: "Ich weiß, dass viele Leute meine Meinung schrecklich finden"

Nach der Aufregung um die NDR/BR-Sendung "Klar" spricht Moderatorin Julia Ruhs im journalist-Interview über die Anfeindungen der vergangenen Monate und ihre Zukunft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

"Wäre ich komplett unerfahren gewesen, hätte es mich vielleicht zu stark mitgenommen", sagt Julia Ruhs im Gespräch mit dem journalist. Sie habe zwar damit gerechnet, dass es bei "Klar" Gegenwind geben würde, aber: "Man muss aufpassen, dass es einem in so einer Situation psychisch noch gut geht."

Julia Ruhs ist es gewohnt, mit ihren Positionen anzuecken. "Ich weiß, dass viele Leute meine Meinung schrecklich finden". Trotzdem hält die 31-Jährige die Sendung "Klar" für einen Erfolg. "Die Challenge war ja, Menschen von unserem Format zu überzeugen, die der Auffassung sind, sie würden oft nicht gehört. Menschen, die den NDR nicht mehr anschauen. Die Aufregung der einen hat andere zu uns geführt."

Ab dem kommenden Jahr wird Ruhs die Moderation von jenen "Klar"-Sendungen fortsetzen, die beim Bayerischen Rundfunk produziert werden. Ruhs sagt im journalist-Interview: "Ich knicke vor ungerechtfertigter Kritik nicht ein. Einknicken ist das Schlimmste, was man machen kann." Deshalb sei sicher: "Das Format bleibt dasselbe wie bisher. Wir werden nichts weich waschen."

