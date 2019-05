Bain & Company

Als weltweit führende Beratung im Bereich Private Equity (PE) hat Bain & Company die neue Recruiting-Veranstaltung "Results4Returns - What's next for Private Equity?" ins Leben gerufen. Sie findet vom 27. bis 28. Juni 2019 in München statt und richtet sich an herausragende Universitätsstudierende ab dem 5. Bachelorsemester, an Promovierende sowie Young Professionals aller Fachrichtungen.

"Results4Returns ist das ideale Event für besondere Talente, die eine Leidenschaft für die spannende Private-Equity-Branche haben", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Die Teilnehmer können sich mit unseren Consultants austauschen und von ihren Erfahrungen profitieren. Zudem haben sie die Möglichkeit, sich über die Karrierewege bei Bain zu informieren."

Im vergangenen Jahrzehnt war Bain weltweit an der Hälfte aller Buy-out-Transaktionen über 500 Millionen US-Dollar beteiligt. Der hochdynamische PE-Markt bleibt auch in Zukunft in Bewegung. "Wir beobachten derzeit den stärksten Fünfjahreszeitraum, den die PE-Branche je erlebt hat", stellt Bain-Partner Rolf-Magnus Weddigen fest, Leiter der Private-Equity-Praxisgruppe im deutschsprachigen Raum. "Kapitalzuflüsse und Investitionen waren so hoch wie selten zuvor." Bain stellt seine Expertise im alljährlichen "Global Private Equity Report" unter Beweis, der die Strategien der Top-Performer im Zuge des anhaltend hohen Anlagedrucks aufzeigt.

Bewerbungen noch bis zum 19. Mai 2019 möglich

Bei der zweitägigen Veranstaltung "Results4Returs" erhalten die Teilnehmer nicht nur einzigartige Einblicke in die PE-Branche, sondern lernen auch die Arbeitsweise der PE-Spezialisten von Bain kennen. Im Rahmen einer Fallstudie analysieren sie die Wachstumsmöglichkeiten eines potenziellen Übernahmekandidaten aus dem Bereich der Systemgastronomie. Zudem profitieren sie von einem exklusiven Training, das es ihnen erlaubt, ihre Präsentationstechniken zu verbessern. Darüber hinaus schildert ein Gastredner eines Investment-Fonds den Teilnehmern die Zusammenarbeit mit Bain aus Kundenperspektive.

Bewerbungen sind noch bis zum 19. Mai 2019 möglich. Alle weiteren Informationen zum Event sowie den Ansprechpartnern gibt es unter: www.joinbain.de/results4returns.

