Schön, seidig, smart: Sonnenenergie vom Design-Dach - Urzeit trifft Zeitgeist und Zukunft

450 Millionen Jahre treffen auf Zeitgeist und Zukunft: Mit vollflächig integrierbaren Solarzellen schafft das neue Schieferdach-System von Rathscheck eine einzigartige Verbindung zwischen langlebigem Naturstein, effizienter Energieerzeugung und zeitlosem Design.

Schön, seidig, smart: Schiefer ist eines der ältesten Baumaterialien der Welt - und dank innovativer Bearbeitungs- und Befestigungstechniken reif für das 21. Jahrhundert. Mit steigenden Energiepreisen und anhaltender CO2-Diskussion werden bei Neubau oder Dachsanierung autarke Stromversorgungen immer attraktiver. Das Rathscheck Schieferdach-System verknüpft ästhetisch zurückhaltendes Rechteck-Design mit Ökologie und Ökonomie. Leistungsstarke Photovoltaikelemente lassen sich einfach und flächenbündig in die blau-grau schimmernde Dachfläche einbetten.

Rund 30 Paneele, die passgenau zwischen den nur 5 Millimeter starken rechteckigen Schiefersteinen in einem Schienensystem fixiert werden, können bereits ein Einfamilienhaus mit Sonnenstrom versorgen. Der Clou: Steigt der Strombedarf, werden im vorhandenen Rastersystem flexibel, einfach und schnell zusätzliche Stromerzeuger ergänzt.

Das Rathscheck Schieferdach-System gilt als Revolution in der Schieferdeckung: Durch die einfache Montagetechnik ist es mehr als 50 Prozent schneller installiert und damit kostengünstiger als ein traditionelles Dach aus den robusten Natursteinen. Die komplette Dacheindeckung wird als vorkonfektioniertes System-Paket geliefert, damit an der Baustelle kaum Abfälle anfallen. Für die Montage werden weder Spezialwerkzeug noch besondere Kenntnisse in der traditionellen Schieferdeckung benötigt. Besonders geeignet ist das System für rechtwinklige und geradlinige Steildächer und Fassaden. Fertig verlegt (Material und Lohn) wird der Quadratmeter - je nach Dachneigung und Steingröße - zwischen 65 und 75 Euro angeboten.

Sanft glänzend im Gegenlicht und in der Sommersonne, tiefdunkel nach einem Regenschauer: Schieferdächer und Fassaden schützen Häuser nachhaltig und ein Leben lang - und sehen dabei auch nach Jahrzehnten noch gut aus. Bauherren und Planer verbinden mit großformatigen Schiefersteinen hohe Ansprüche an zeitgemäß-puristisches Design mit dem Wunsch nach dauerhaft geringem Pflegeaufwand der Außenhülle. Der Naturstein wird von Rathscheck Schiefer aus eigenen Vorkommen mit modernster Technik aus den Tiefen der Erde geborgen und hochpräzise bearbeitet.

