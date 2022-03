BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Konflikte am Arbeitsplatz - Wenn Ärger im Job zum Problem wird

3 Audios

220329_BmE_KonflikteamArbeitsplatz.mp3

MP3 - 1,6 MB - 01:44 Download Your browser does not support the audio element.

220329_OTP_KonflikteamArbeitsplatz.mp3

MP3 - 2,5 MB - 02:45 Download Your browser does not support the audio element.

220329_Umfrage_KonflikteamArbeitsplatz.mp3

MP3 - 492 kB - 00:31 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Köln (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wenn Menschen zusammenkommen, bleibt es nicht aus, dass auch mal die Fetzen fliegen. Auch am Arbeitsplatz gehören Konflikte unter Kollegen dazu. Während sich manche einfach lösen lassen, können andere zum richtigen Problem werden. Zum einen wirtschaftlich - immerhin beziffern Studien die Schäden, die jährlich durch Reibereien am Arbeitsplatz entstehen, auf bis zu 40 Milliarden Euro - und zum anderen ist es ja auch nicht förderlich für die Motivation der Mitarbeitenden. Wann Konflikte problematisch werden, wie man sie lösen kann und noch eine ganze Menge mehr verrät uns jetzt mein Kollege Oliver Heinze.

Sprecher: Nicht jeder Konflikt wird automatisch zum Problem. Wenn aber die Absprachen nicht mehr stimmen, Kolleginnen und Kollegen nicht mehr miteinander reden und sich das Betriebsklima merklich verschlechtert, sollten in der Chefetage die Alarmglocken angehen.

O-Ton 1 (Jella Heptner, 29 Sek.): "Häufig stecken da strukturelle Probleme hinter, zum Beispiel wenn wir jetzt auf die Arbeitsbedingungen schauen, ist manchmal nicht klar, wer darf denn eigentlich hier Entscheidungen treffen. Oder es gibt Zeitdruck, Personalmangel. Also, da kann man sich ja vorstellen, wenn man einfach Druck hat, dann wird das vielleicht auch durch die Führungskraft weitergegeben oder man selbst baut sich Druck auf, und wenn man dann merkt, ich kriege aber nicht die Aufgaben oder die Vorarbeiten von meinem Kollegen rechtzeitig, dann werde ich vielleicht wütend auf die Kollegen, obwohl die selber gar nichts dafürkönnen."

Sprecher: So die Arbeitspsychologin Jella Heptner, die bei der Berufsgenossenschaft BG ETEM in der Abteilung Prävention tätig ist. Ganz wichtig ist, dass sich die Führungsriege hier nicht wegduckt und auf die Konfliktparteien zugeht.

O-Ton 2 (Jella Heptner, 16 Sek.): "Und das heißt, ich schildere als Führungskraft erstmal, was sehe ich denn eigentlich, was habe ich wahrgenommen. Und natürlich auch Erwartungen an die jeweilige Person richten, also dass man zum Beispiel mit irgendwas nicht einverstanden ist. So, legt mal euren Streit beiseite, arbeitet zumindest wieder miteinander."

Sprecher: Häufig kommt es auch vor, dass der oder die Vorgesetzte Teil des Problems und damit befangen ist.

O-Ton 3 (Jella Hepnter, 20 Sek.): "Deswegen ist es sinnvoll, entweder noch mal eine übergeordnete Führungskraft dazuzuholen - manchmal ist das ja aber auch ein Gesichtsverlust für die eine Führungskraft - oder jemand von außen zu holen, also eine Mediatorin, einen Mediator. Und das zahlt sich auch letztendlich aus, wenn ich dann vielleicht doch ein bisschen Geld in die Hand nehme, weil ich es tatsächlich, ne, dann in dem Moment nötig habe, dann habe ich auf lange Sicht viel Geld gespart."

Sprecher: Am Ende sollte man Konflikte auch als Chance begreifen. Immerhin geben sie auch Hinweise, wo es hakt, und schaffen damit Raum für Verbesserung.

Abmoderationsvorschlag: Die sind tatsächlich ziemlich normal. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, Anzeichen für ein Problem so früh wie möglich zu erkennen und etwas zu unternehmen, bevor ein Problem daraus wird. Es spricht also alles dafür, nicht konfliktscheu zu sein. Denn manchmal können Probleme auch Teil der Lösung oder zumindest eine Chance sein. Mehr Infos finden Sie im Netz unter bgetem.de. Hier gibt's auch jede Menge Angebote, die Unternehmen helfen, ein gesundes Betriebsklima zu schaffen.

Original-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell