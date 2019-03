Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

"Reden ist Gold": Hochschulperle des Monats März geht nach Dresden

Wie verbessere ich die Kommunikation mit meinen Patienten? Um Ärzte im Gespräch mit ihren Patienten zu unterstützen, hat die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden unter dem Motto "Reden ist Gold" ein Online-Training für anspruchsvolle Gesprächssituationen entwickelt. Der Stifterverband zeichnet dieses innovative Projekt mit der "Hochschulperle Future Skills" des Monats März aus.

Die "Hochschulperle Future Skills" des Stifterverbandes geht im März an die Technische Universität Dresden: Mitarbeiter des Bereichs Psychosoziale Medizin der Medizinischen Fakultät sowie des Forschungsverbundes Public Health Sachsen haben ein Online-Training für die Arzt-Patienten-Kommunikation entwickelt. Mit dabei waren Projektpartner unterschiedlicher Fachrichtungen aus Griechenland, Polen, Spanien und Zypern. Der Kurs und alle Materialien stehen in fünf europäischen Sprachen zur Verfügung und sind für Interessierte nach Registrierung frei verfügbar.

Eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient hilft dabei, die Behandlung zu erleichtern. Medikamente werden besser eingenommen und wichtige Therapieschritte überzeugter mitgegangen. Getreu dem Motto "Reden ist Gold" vermittelt das Online-Trainingsprogramm der TU Dresden Grundlagen der Gesprächsführung und spezifische Kommunikationskompetenzen für schwierige Gesprächssituationen im Arzt-Patienten-Kontakt. Zielgruppen des Projekts sind neben praktizierenden Ärzten auch Pflegefachkräfte.

Für die praxisorientierte Entwicklung des europaweit einsetzbaren Online-Trainings erfassten die Projektpartner unter anderem bereits existierende Programme zur Arzt-Patienten-Kommunikation. Darüber hinaus fanden in allen beteiligten Ländern moderierte Gruppendiskussionen mit Ärzten, Patienten und weiteren Experten aus dem Gesundheitswesen statt, um Problemfelder in der Arzt-Patienten-Kommunikation festzustellen.

"Für eine gute Beziehung zwischen Arzt und Patient ist eine professionelle und zugewandte Kommunikation essenziell. Das Online-Kommunikationstraining der TU Dresden unterstützt erfahrene Ärzte, aber auch angehende Mediziner dabei, entsprechende Gesprächskompetenzen niedrigschwellig zu erwerben", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" im März nach Dresden zu vergeben. "Besonders beeindruckt hat uns darüber hinaus der interdisziplinäre und grenzüberschreitende Austausch, in dem das Projekt entwickelt wurde."

