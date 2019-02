Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Bibliotheksroboter "Wilma": Hochschulperle des Monats Februar geht nach Wildau in Brandenburg

Essen/Berlin (ots)

Die "Hochschulperle Future Skills" des Stifterverbandes geht im Februar an die Technische Hochschule Wildau in Brandenburg: Teams des RoboticLab des Studiengangs Telematik und der Hochschulbibliothek haben dort den humanoiden Roboter "Wilma" für den Einsatz in der Bibliothek weiterentwickelt.

"Wilma" bietet täglich standardisierte Bibliotheksführungen in Deutsch und Englisch an. In der Vorlesungszeit führt sie regelmäßig die 24/7-Schulungen durch, die alle Hochschulangehörigen absolvieren müssen, um die Räume der Bibliothek auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten nutzen zu können. Der Bibliotheksroboter erklärt den jährlich über 100.000 Besuchern die Bibliothek, zeigt die wichtigsten Orte und Geräte und unterstützt zukünftig auch bei der Orientierung in der Handbibliothek. Der 1,20 m große Roboter hilft überdies beim Scannen und Drucken von Dokumenten. Das gelingt über direkte Interaktion - via Touchscreen oder per Sprachverarbeitung. Außerdem kann "Wilma" Witze erzählen und "Schere, Stein, Papier" spielen. Damit "Wilma" auch außerhalb der Öffnungszeiten autonom mit den Nutzern in Aktion treten kann, wenn kein Fachpersonal vor Ort ist, wird gerade intensiv an einem Sicherheitskonzept gearbeitet.

"Der Bibliotheksroboter 'Wilma' ist ein vorbildliches Beispiel dafür, wie Hochschulen digitale Technologien nutzen können, um ihre Angebote zu verbessern und langfristig Personalressourcen zu sparen", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" im Februar nach Wildau zu vergeben. "Durch Automatisierung und Digitalisierung erreichen die Serviceangebote der TH Wildau eine neue Qualitätsstufe. So geht Zukunft!"

Was ist eine Hochschulperle?

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter dem Schwerpunkt Future Skills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabe wichtiger werden.

www.hochschulperle.de

