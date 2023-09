Plan International Deutschland e.V.

Einmal um die Welt für mehr Chancengleichheit

Mitmachaktion "Kilometerzähler für Gleichberechtigung" von Plan International

Hamburg (ots)

Jeder Kilometer zählt: Für mehr Chancengleichheit auf der ganzen Welt macht die Kinderrechtsorganisation Plan International dieses Jahr mit einer ganz besonderen Aktion auf die Rechte von Mädchen aufmerksam: dem Kilometerzähler für Gleichberechtigung. Start ist der 11. September 2023. Ziel: Es mit vereinten Kräften bis zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober symbolisch einmal um die Welt zu schaffen. Gemeinsam mit allen Teilnehmenden sollen innerhalb eines Monats mindestens 40.075 Kilometer zurückgelegt und Spenden für den Mädchenfonds von Plan International gesammelt werden. Dies entspricht der Strecke einmal rund um den Äquator.

"Viele Mädchen auf dieser Welt sind von Geburt an benachteiligt und haben keine Möglichkeit, die Schule abzuschließen und später ein eigenes Einkommen zu erwerben", sagt Kathrin Hartkopf, Sprecherin der Geschäftsführung von Plan International Deutschland. "Damit Mädchen auf dieser Welt die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben wie Jungen, legen wir in unserer Arbeit einen besonderen Fokus darauf, sie in ihren Rechten zu stärken. Mit der Aktion Kilometerzähler möchten wir in Deutschland alle einladen, uns zu unterstützen, um ein Zeichen für mehr Chancengleichheit zu setzen."

Auf die Plätze, fertig, los: Vom 11. September bis zum 11. Oktober 2023 werden gemeinsam Kilometer und Euro gesammelt: Ob zu Fuß, auf dem Rad oder im Wasser - jeder Kilometer zählt. Das Besondere an der Aktion: Jede und jeder kann mitmachen und dazu beitragen, dass die Kilometerzahl von Tag zu Tag wächst. Gemeinsam mit allen Unterstützenden will Plan International auf der Plattform www.plan.de/kilometerzaehler bis zum Welt-Mädchentag 40.075 Kilometer und 40.075 Euro sammeln. Damit wird nicht nur ein Zeichen für die Rechte von Mädchen gesetzt, sondern auch Wirkung erzielt: Die Erlöse fließen zu 100 Prozent in den Mädchenfonds, mit dem Plan International Deutschland weltweit Projekte unterstützt, die Mädchen und junge Frauen gezielt fördern.

Wer mitmachen möchte, muss nicht unbedingt sportlich sein. Jede Form von Bewegung zählt: Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern, Treppensteigen und Walken - Hauptsache, die Bewegung erfolgt aus eigenem Antrieb. Auch der Gang um den Block oder die mit dem E-Bike zurückgelegten Kilometer tragen zur Gesamtsumme bei. Mitmachen ist ganz einfach: Ab sofort können die Teilnehmenden auf der Plattform eine eigene Aktionsseite anlegen und ihr persönliches Ziel nennen. Die Kilometer werden dann ab dem 11. September gesammelt und manuell eingetragen. Jede:r bestimmt selbst, wie viele Kilometer und Euro beigetragen werden sollen. Auch ist es möglich, später einzusteigen und sich anzumelden, wenn die Aktion schon in vollem Gange ist. Der Stand der Gesamtsumme aller Teilnehmenden wird regelmäßig auf der Plattform aktualisiert.

"Jeder Schritt zählt!" sagt Kathrin Hartkopf. "Wir freuen uns auf alle, die sich gemeinsam mit uns für mehr Chancengleichheit bewegen und unseren Aufruf mit ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten teilen."

Plattform zur Aktion Kilometerzähler: www.plan.de/kilometerzaehler

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell