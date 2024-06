Trusted Shops AG

So sehen Sieger aus: Deutschland ist EM-Fanshop-Europameister

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ab dem 14. Juni 2024 tritt König Fußball wieder seine Regentschaft an. Bereits jetzt wirft die UEFA Euro 2024, die in Deutschland stattfinden wird, ihre Schatten voraus: Alle 24 teilnehmenden Nationen können mit einem Fanshop aufwarten. Der Abverkauf von Heim- und Auswärtstrikots, Schals, Kappen und vielem mehr ist in vollem Gange. Doch welche Nation schneidet dabei am besten ab? Trusted Shops, unabhängiger Experte im Online-Shopping, hat alle Fanshops unter die Lupe genommen und in folgenden Bereichen überprüft: Shop-Identität, Datenschutz und Datenverschlüsselung, Widerrufsrecht, Preise und Kosten, Lieferung und Bestellübersicht.

Deutschland klettert ganz nach oben

80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer können jubeln: Der Fanshop des Deutschen Fußballbundes (DFB) ist europameisterlich - und holt sich die Trophäe in der Gesamtwertung. Insgesamt 24 Kriterien wurden von Trusted Shops überprüft. Mit 100 Prozent Erfüllungsquote hat er Platz eins erreicht, 2016 musste sich der DFB Fanshop noch mit dem zehnten Platz begnügen. Einzige Herausforderung: Auf dem Podestplatz wird es eng. Denn auch die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Niederlande, Polen und Slowenien erreichten volle Punktzahl. In 2016 genügten der Türkei noch 82 Prozent, um sich die Goldmedaille zu sichern.

Der amtierende Europameister Italien muss sich im Fanshop-Check hingegen mit dem zweiten Platz begnügen. Grund hierfür sind fehlende oder widersprüchliche Angaben zum Widerrufsrecht und der Lieferzeit. Mit 23 erfüllten Kriterien und einer Erfüllungsquote von 96 Prozent teilt Italien sich das Silbertreppchen mit Ungarn und der Slowakei. Auf dem dritten Platz mit je 22 Punkten landen die Fanshops der Länder Albanien, Österreich, Portugal und England.

Leistung verbessert - und trotzdem verloren

Die hohe Gesamtqualität bekam auch der Fanshop-Europameister von 2016 zu spüren: die Türkei. Sie verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 83 Prozent - doch mehr als ein fünftletzter Platz war für sie damit nicht drin. Mit 67 Prozent erhielt Georgien die rote Laterne - und löste damit den irischen Fanshop ab, der im Jahr 2016 mit 50 Prozent Letzter wurde.

Insgesamt mussten sich die Fanshops also weniger Kritik gefallen lassen - schossen aber dennoch hin und wieder ein paar Eigentore: So bemängelte Trusted Shops in einigen Fällen Lieferwidersprüche von mehr als zwei Tagen, fehlende Angaben zur Lieferzeit oder zum Widerrufsrecht, keine Erstattung der Versandkosten im Falle eines Widerrufs oder zu kurze Rückgabefristen.

Starke Teamleistung aller Fanshops

"Schiedsrichter" Trusted Shops ist mit dem Fair Play der Fanshops sehr zufrieden und musste nur wenige gelbe oder gar rote Karten verteilen: "Wir sind begeistert von der hohen Qualität der Online-Shops bei der diesjährigen EM und sehen eine deutliche Verbesserung verglichen mit unserem letzten Check", freut sich Mustafa Uçar, Pressesprecher von Trusted Shops. "Egal wie das Turnier ausgeht: Aus Verbraucher-Sicht war der Fanshop-Check auf jeden Fall ein echtes Sommermärchen."

Über Trusted Shops

Trusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz ein "Rundum-sicher-Paket" bereit.

Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händler*innen und bei Käufer*innen. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder*innen und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher*innen etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.

Weitere Informationen: https://www.trustedshops.com/

Original-Content von: Trusted Shops AG, übermittelt durch news aktuell