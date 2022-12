Vorsicht beim Last-Minute-Shopping: 43 Prozent der Deutschen haben noch nicht alle Geschenke im Sack

Köln (ots) - Am 25. November ist wieder eines der Online-Shopping-Highlights des Jahres: der Black Friday. Es winken Schnäppchenpreise, die gerade in diesem schwierigen Jahr jeder gut gebrauchen kann. Was niemand braucht, ist auf einen Fake-Shop hereinzufallen, wo beides futsch ist: Ware und Geld. Deshalb gibt es geldwerte Tipps von Trusted Shops. Die Inflation in ...

mehr