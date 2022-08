Mitteldeutsche Zeitung

Wohnungsverband warnt vor hohen Mietschulden

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Wohnen (ots)

Halle - Wegen hoher Energiepreise rollt laut Wohnungsverbänden in Sachsen-Anhalt auf Mieter und Vermieter eine Schuldenwelle zu. "Es drohen massenhaft private und unternehmerische Insolvenzen", sagt Jens Zillmann, Direktor des Verbandes der Wohnungswirtschaft, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe). Schon jetzt würden in einigen Regionen bis zu 50 Prozent der Mieter in kommunalen Wohnungen äußern, höhere Betriebskosten nicht zahlen zu können. "Mit hohen Mietausfällen und Kostensteigerungen droht Vermietern die Zahlungsunfähigkeit."

Zillmann rechnet angesichts weiter steigender Preise für Fernwärme, Gas und Strom in diesem Jahr mit einer Mehrbelastung der Haushalte von durchschnittlich etwa 3.800 Euro. Bei ungefähr 320.000 Wohnungen kommunaler und genossenschaftlicher Unternehmen wären das bis zu 1,2 Milliarden Euro. "Wer soll das bezahlen?" Erste Wohnungsfirmen haben bereits die Warmmiete angehoben, zum Teil um mehrere hundert Euro. "Bis Ende September werden zwei Drittel der 80 kommunalen Vermieter die Abschlagszahlungen deutlich erhöhen." Doch schon jetzt seien die Mietschulden infolge der Lockdowns zum Teil beträchtlich, so Zillmann.Sach

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell