Mitteldeutsche Zeitung zum Zustand der Ampel-Koalition

Halle/MZ (ots) - Eine Heizalternative zu besitzen, ist vernünftig. Diese auch zu benutzen, sollte sich jeder aber genau überlegen. So ist das Wärmen mit Elektroheizungen derzeit noch immer teurer als mit Erdgas. Es ist eine Notlösung, um im Fall des Falles nicht in einer kalten Wohnung zu sitzen. Kosten lassen sich damit nicht sparen. Die Bundesregierung will noch stärker den Einbau von Wärmepumpen forcieren, die ...

mehr