Immoly GmbH

DAX-Konzern Vonovia unterstützt Berliner KI-Startup Immoly

Berlin (ots)

KI Innovation trifft auf Fachkräftemangel. E-Mails verstehen, Vorgänge anlegen, Fristen erkennen, Dokumente vorbereiten und nächste Schritte organisieren: Das Berliner KI-Startup Immoly automatisiert zentrale Aufgaben der Mietverwaltung für private und semi-professionelle Vermieter.

Damit geht die bereits verfügbare Plattform über klassische Verwaltungssoftware und einfache KI-Chatbots hinaus. Eingehende Informationen werden nicht nur beantwortet, sondern in konkrete Verwaltungsprozesse übersetzt. Die KI strukturiert Fälle, erkennt Aufgaben und Fristen und unterstützt bei Dokumenten und Lieferantenprozessen. Prüfpfade und Benutzerfreigaben sorgen dafür, dass Eigentümer bei relevanten Entscheidungen die Kontrolle behalten. So können Vermieter schneller auf Vorgänge reagieren und Verwaltungsaufwand reduzieren, während Mieter schneller Antworten und Klarheit über laufende Anliegen erhalten.

Die Technologie trifft auf eine Branche unter erheblichem Kapazitätsdruck. Laut VDIV-Branchenbarometer 2026 bezeichnen sich 62,1 Prozent der Immobilienverwaltungen als überlastet. Fachkräftemangel und steigende Anforderungen erhöhen den Druck, Verwaltungsprozesse effizienter zu organisieren.

"Die nächste Generation von Immobiliensoftware ist kein digitaler Aktenordner mehr. KI kann Verwaltungsarbeit heute aktiv übernehmen, Vorgänge verstehen und die nächsten Schritte vorbereiten", sagt Florian Tonner, Gründer und Geschäftsführer von Immoly. "Genau das machen wir mit Immoly bereits heute."

Unterstützt wird Immoly von Vonovia. Der DAX-Konzern hat die Gründer 2026 über sein Venture Studio gemeinsam mit Founders Factory begleitet und bringt Erfahrung aus der Immobilienwirtschaft ein. Die Plattform richtet sich an externe Vermieter und kleinere Verwaltungsunternehmen und wird nicht in den operativen IT-Systemen von Vonovia eingesetzt.

Christian Glock, Teamleiter Venture bei Vonovia: "Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten für die Immobilienwirtschaft. Immoly ist ein Beispiel dafür, wie digitale Lösungen Verwaltungsprozesse für private Vermieter und Verwalter vereinfachen können."

Immoly ausprobieren: https://immoly.ai/

Pressekontakt: presse@immoly.ai

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