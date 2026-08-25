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Die Linke Sachsen-Anhalt

Gemeinsame Erklärung der Spitzenkandidatinnen Eva von Angern, Simone Oldenburg und Elif Eralp in Halle (Saale)

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, dem 28. August 2026, kommen die Spitzenkandidatinnen der Linken aus Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin in Halle (Saale) zusammen.

Eva von Angern, Simone Oldenburg und Elif Eralp werden eine gemeinsame politische Erklärung zu den Wahlen 2026 abgeben.

Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Vorhaben für einen starken Osten, soziale Sicherheit und die politische Antwort der Linken auf den Rechtsruck und die wachsende Stärke der AfD.

Im Anschluss stehen die drei Spitzenkandidatinnen für Fragen und ein Pressegespräch zur Verfügung.

Zeit: Freitag, 28. August 2026, 11:00 Uhr

Ort: MMZ Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle (Saale) GmbH, Mansfelder Straße 56, 06108 Halle (Saale), Seminarraum 1 (UG), Zugang über den hinteren Eingang des MMZ

Kontakt vor Ort: Jan Rötzschke, Tel.: 0178 3861607

Teilnehmerinnen:

Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt

Simone Oldenburg, Spitzenkandidatin der Linken in Mecklenburg-Vorpommern

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linken in Berlin


Pressekontakt:

Alexander Sorge
Pressesprecher
Die Linke Sachsen-Anhalt
+493917324850
presse@dielinke-lsa.de

Original-Content von: Die Linke Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell

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