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Scoring statt Sterne: LNGVTY misst erstmals Longevity-Aspekte in Hotels

Start-up prüft und bewertet Faktoren wie tatsächliche Schlafqualität, nutzbare Sportmöglichkeiten oder Verpflegungsoptionen

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München (ots)

Wellness, Fitnessraum und gesundes Frühstück allein garantieren noch keinen regenerativen Aufenthalt: Das Münchner Unternehmen LNGVTY will das ändern - und Longevity-Interessenten mehr Orientierung bieten.

Wellness angeklickt, Fitnessraum ausgewählt, Pool gefunden und gesundes Frühstück gebucht: Wer auf Reisen seine gewohnten Longevity-Routinen aufrechterhalten möchte, wählt Hotels bislang meist nach einzelnen Suchfiltern. Doch ein Haken im Buchungsportal sagt wenig darüber aus, ob sich ein Zimmer tatsächlich vollständig verdunkeln lässt, ob der Pool zum Schwimmen taugt oder ob das Fitnessstudio bereits vor dem ersten Geschäftstermin geöffnet ist.

Ab sofort will die neue Münchner Plattform LNGVTY diese Lücke schließen. Unter dem Leitgedanken "Verifying Longevity" bewertet und zertifiziert LNGVTY Hotels danach, wie gut sie Schlaf, Regeneration, gesunde Ernährung und Bewegung im tatsächlichen Gästeerlebnis ermöglichen. Hotels und Resorts aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich ab sofort unter www.lngvty.eu bewerben.

LNGVTY ist die erste Plattform in der DACH-Region, die die Longevity-Qualität von Hotels systematisch über acht fest gewichtete Dimensionen bewertet, öffentliche qualitative Gästeerfahrungen quantifiziert und die Ergebnisse in einem reproduzierbaren Score zusammenführt.

Mehr als die Summe einzelner Suchfilter

"Viele Reisende bauen sich beim Buchen aus einzelnen Filtern ein vermeintliches Longevity-Paket. Wellness, Fitness, Pool und Frühstück ergeben aber noch lange kein regeneratives Gesamterlebnis", sagt Valerie Constanze Dietrich, Co-Founderin von LNGVTY. "Ein Fitnessstudio, das erst um neun Uhr öffnet, hilft einem Geschäftsreisenden wenig. Ein schönes Zimmer ist kein guter Schlafort, wenn Lärm vom Flur eindringt oder die Vorhänge das Zimmer nicht vollständig verdunkeln. Longevity entscheidet sich nicht nur daran, was ein Hotel besitzt, sondern daran, wie gut Gäste die Angebote tatsächlich nutzen können und ob diese Angebote aus Longevity-Sicht funktionieren."

Die klassische Sterneklassifizierung beantwortet solche Fragen bislang kaum. Sie gibt zwar Aufschluss über Ausstattung und Serviceniveau, lässt aber nur bedingt erkennen, ob ein Hotel gesundheitsbewussten Gästen ermöglicht, ihre Schlaf-, Ernährungs-, Bewegungs- und Erholungsroutinen auch auf Reisen fortzuführen.

"Für eine wachsende Zielgruppe ist Longevity mehr als ein Modetrend. Sie haben eigene Budgets in der Familienkasse und achten im Alltag selbstverständlich auf Schlafqualität, Bewegung, Ernährung und Regeneration. Auf Urlaubs- und Geschäftsreisen geraten diese Routinen jedoch häufig durcheinander. Gleichzeitig bezahlen Gäste teilweise gezielt höhere Zimmerpreise für Hotels, die mit Spa, Fitness, Wellness oder gesundheitsorientierten Angeboten werben", sagt Co-Founder Kai Oppel, der wie Dietrich auf Reisen genau diese Erfahrungen gemacht hat.

Acht Dimensionen statt Bauchgefühl

Ein zentrales Ergebnis der Bewertung ist der LNGVTY Score. Schlafqualität besitzt dabei mit 24 Prozent das höchste Gewicht. Daneben untersucht LNGVTY die Dimensionen Lärm und Ruhe, Wellness und Recovery, Ernährung und Room Service, Guest Experience und Stressreduktion, Licht und Verdunklung, Luftqualität und Klima sowie Fitness. Jede Dimension wird auf einer Skala von null bis zehn bewertet. In die Analyse fließen nicht einzelne besonders positive oder negative Meinungen von Gästen ein, sondern statistisch wiederkehrende und in Clustern erkennbare Erfahrungen vieler Gäste.

"Wir betrachten nicht nur, ob ein Angebot vorhanden ist, sondern ob es im Alltag des Gastes funktioniert", sagt Dietrich. Dietrich hat Internationales Management unter anderem in New York und London studiert. Nach ihrer Einschätzung ist der angloamerikanische Markt bei der Verbindung von Hospitality und Longevity bereits weiter entwickelt. Mit LNGVTY wollen die beiden Gründer nun auch im deutschsprachigen Hotelmarkt einen nachvollziehbaren Standard etablieren.

Drei Stufen für Hotels

Hotels können abhängig von Ergebnis und Prüftiefe als "Featured", "Approved" oder "Certified" aufgenommen werden. Eine Zertifizierung als "Certified" setzt zusätzlich eine physische Inspektion vor Ort voraus. Die ersten ausgezeichneten Häuser und ihre redaktionellen Profile werden schrittweise auf der Plattform veröffentlicht.

Für Hotels soll die Bewertung nicht nur ein Instrument für die Kommunikation sein. Sie erhalten zugleich die Möglichkeit, vorhandene Stärken nachvollziehbar zu dokumentieren, bislang übersehene Schwachstellen zu erkennen und ihre Angebote gezielter an den Bedürfnissen gesundheitsbewusster Gäste auszurichten. "Viele Häuser verfügen bereits über sehr gute Voraussetzungen", sagt Oppel. "Häufig werden die einzelnen Angebote aber isoliert geplant oder vermarktet. Unser Ziel ist es, Hotels dabei zu unterstützen, daraus ein stimmiges Gästeerlebnis zu machen, und Reisenden eine verlässliche Orientierung zu geben."

Über LNGVTY

LNGVTY ist eine von Kai Oppel und Valerie Constanze Dietrich gegründete Bewertungs-, Zertifizierungs- und Orientierungsplattform für Longevity in der Hospitality-Branche. Das Münchner Unternehmen identifiziert unter dem Leitgedanken "Verifying Longevity" Hotels, die Gesundheit, Regeneration und langfristiges Wohlbefinden nicht nur versprechen, sondern im konkreten Gästeerlebnis ermöglichen. Grundlage ist ein reproduzierbarer LNGVTY Score aus acht gewichteten Dimensionen, von Schlafqualität und Ruhe über Ernährung und Recovery bis zu Licht, Raumklima und Fitness. Weitere Informationen und Bewerbungen unter www.lngvty.eu

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