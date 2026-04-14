United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Rarität des Weltstars Romy Schneider unterm Hammer

Das persönliche Dirndl der Sissi-Schauspielerin wird bei United Charity versteigert!

Baden-Baden (ots)

Eine ganz besondere und einmalige Versteigerung läuft aktuell bei Europas größtem Charity-Auktionsportal United Charity: Das Dirndl der Filmlegende Romy Schneider. Das exklusive Kleidungsstück aus der Jugend der Sissi-Schauspielerin stammt nachweislich aus ihrem Privatbesitz und ist somit ein einzigartiges Sammlerstück mit hohem ideellem und historischem Wert.

Das Must-Have für alle Sissi-Fans und Interessierte an Filmgeschichte wird aktuell noch im Romy-Schneider-Museum ausgestellt. Nutzen Sie also Ihre Chance auf dieses waschechte Museums-Exponat und die seltene Gelegenheit, ein authentisches Stück Prominentengeschichte zu erwerben. Gleichzeitig tun Sie mit der Ersteigerung etwas Gutes, da wie bei allen Auktionen auf der Plattform der Erlös in ausgewählte Hilfsprojekte fließt.

"Solche einzigartigen Erinnerungsstücke bewegen nicht nur Sammlerherzen, sondern helfen auch konkret dort, wo Unterstützung dringend gebraucht wird", so Dagmar Kögel von United Charity.

Die Auktion läuft ab sofort und endet am 23. April 2026. Interessierte können ihre Gebote unter www.unitedcharity.de abgeben.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 19 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

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