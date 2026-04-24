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Tieto und Microsoft gehen strategische Partnerschaft für KI-Lösungen ein

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Regensburg (ots)

Tieto begleitet Unternehmen bereits seit Jahren durch tiefgreifende Technologiewandel. Auf dieser Grundlage baut der Tech-Consulting-Dienstleister nun auch aktiv Kompetenzen und Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen im KI-Bereich auf. Mit Microsoft gewinnt Tieto dabei einen starken Partner, um Kund:innen zukunftsfähige Lösungen anzubieten.

Die Partnerschaft zwischen Tieto und Microsoft ist breit angelegt und spiegelt den ganzheitlichen Charakter von Künstlicher Intelligenz (KI) wider: Die Unternehmen vermarkten gemeinsam KI-Lösungen an ausgewählte Kund:innen, organisieren KI-Showcases und bauen gezielt Kompetenzen, inklusive Zertifizierungen rund um KI-Technologien von Microsoft, auf. Gleichzeitig rücken Effizienz und Qualität in der Softwareentwicklung in den Mittelpunkt. Auch intern wird Tieto KI künftig stärker in die eigenen Abläufe integrieren.

Einen ersten konkreten Schritt macht die Partnerschaft mit der Weiterentwicklung des Tieto Tech Consulting-Geschäfts: Ziel ist es, Kund:innen bei ihrer Transformation in Richtung agentischer KI (Agentic AI) zu unterstützen und die Produktivität im Engineering nachhaltig zu steigern. Dafür werden 5.000 Beraterinnen und Berater mit den neuesten KI-Technologien von Microsoft weitergebildet.

Die Zusammenarbeit verbindet das tiefe Kundenverständnis und die globalen Kompetenzen von Tieto mit der Technologiestärke von Microsoft, und schafft so die Grundlage für den systematischen, sicheren und verlässlichen Einsatz von KI in Unternehmen. Die Partnerschaft gilt für alle Geschäftsbereiche von Tieto und sämtliche Märkte, in denen das Unternehmen aktiv ist.

„Microsoft ist als einer der führenden Technologieanbieter ein starker Partner, um die KI-Transformation unserer Kunden nachhaltig voranzutreiben. Die Partnerschaft zwischen Tieto und Microsoft wird ein starker Katalysator sein, um KI-Lösungen von der Idee und dem Proof-of-Concept in den realen Einsatz und in die Skalierung zu überführen – und damit echten, greifbaren Mehrwert zu schaffen. Das ist eine echte Win-win-win-Situation für unsere Kund:innen, Microsoft und Tieto“, so Endre Rangnes, CEO von Tieto.

„KI verändert grundlegend, wie Unternehmen Wert schaffen – indem sie Produktivität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit neu definiert“, sagt Mark Chaban, CVP Commercial Cloud Solutions bei Microsoft EMEA. „Durch unsere Partnerschaft mit Tieto verbinden wir tiefes Branchenwissen und Kundenverständnis mit der KI-Plattform von Microsoft, um Unternehmen dabei zu helfen, von der Experimentierphase zu echtem, skalierbarem Impact zu gelangen. Gemeinsam befähigen wir Kunden, ihre Ambitionen mit agentischer KI in sichere, skalierbare und messbare Geschäftsergebnisse zu verwandeln.“

Über Tieto Tech Consulting

Tieto Tech Consulting ist ein führender Digital Engineering-Dienstleister mit nordeuropäischen Wurzeln und rund 8.000 Mitarbeitenden weltweit. In Zentraleuropa betreibt Tieto einige Standorte in Österreich (Wien, Linz und Graz) und Deutschland (Regensburg). Das Unternehmen steht für sinnvolle Innovationen und maßgeschneiderte Technologien rund um KI, Data & Cloud, Softwareengineering und Enterprise Applications. Tieto unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien in Kernprozesse zu implementieren und sich so zur Frontier Firm zu entwickeln. Der Technologiedienstleister ist Implementierungspartner von u. a. SAP und Microsoft und fungiert als Digitalisierungs- und Automatisierungspartner der Industrie, der Finanzwirtschaft, des öffentlichen Sektors und weiterer Branchen. Zu den Kund:innen zählen Bosch, BAWAG, ÖBB, ASFiNAG, ÖAMTC, Semperit, Wienerberger, Stadt Wien u.v.m. Diversität und Agilität sind zentrale Werte des internationalen Unternehmens. Weitere Informationen auf www.tietoevry.com/de

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