Wickey

Kinderschlafcoach: Besserer Schlaf beginnt mit Bewegung und "Spielen im Freien ist effektiver als drinnen"

Bild-Infos

Download

Gangelt (ots)

Kinder, die sich tagsüber ausreichend bewegen, schlafen abends schneller ein und schlafen auch besser durch. Das geht aus einem Interview von Wickey mit Nathalie Schittekatte, zertifiziert als Baby- und Kinderschlafcoach bei Snuggles & Dreams, hervor. Besonders das Spielen im Freien hat laut Schittekatte einen großen Einfluss auf die Schlafqualität von Kindern und damit für das Wohlbefinden der ganzen Familie.

Körperliche Aktivität sorgt für ein natürliches Schlafbedürfnis

Laut Schittekatte ist körperliche Aktivität für einen guten Schlaf unerlässlich. "Wenn Kinder aktiv sind, verbrauchen sie Energie, was den Schlafbedarf erhöht. Bewegung, insbesondere in Kombination mit Tageslicht, hilft dabei, den Biorhythmus zu regulieren, wodurch das Einschlafen leichter fällt."

Darüber hinaus spielen auch physiologische Prozesse eine Rolle. Während der Bewegung verbraucht der Körper Energie und es werden Stoffe wie Endorphine und Serotonin freigesetzt, erklärt die Schlafexpertin. "Diese Vorgänge sorgen für Entspannung und Wohlbefinden. Außerdem steigt die Körpertemperatur während der Aktivität an und sinkt danach wieder ab, was für den Körper ein natürliches Signal ist, zur Ruhe zu kommen."

Draußen zu toben erweist sich dabei oft als noch wirksamer als Aktivitäten im Haus. "Draußen zu spielen hat oft einen zusätzlichen positiven Effekt, vor allem durch den Kontakt mit Tageslicht. Es hilft dabei, die innere Uhr des Kindes besser zu regulieren. Außerdem ist das Spielen im Freien oft aktiver und abwechslungsreicher, wodurch Kinder ihre Energie besser loswerden können", sagt Schittekatte.

Auch die Umgebung ist dabei wichtig. Drinnen können Geräusche, Unordnung und Verpflichtungen unbewusst Anspannung erzeugen, während viele dieser Reize draußen wegfallen. Kinder haben dort mehr Raum, sich frei zu bewegen und den Kopf freizubekommen, was ihnen helfen kann, abends ruhiger einzuschlafen.

Bewegung als selbstverständlicher Bestandteil des Tages

Um diese Vorteile zu nutzen, ist Regelmäßigkeit nötig. Für kleine Kinder wird empfohlen, sich täglich über mehrere Stunden verteilt zu bewegen, erklärt Schittekatte. Für ältere Kinder gilt ein Mindestmaß von 60 Minuten Bewegung pro Tag. "Wichtiger als die genaue Anzahl der Minuten ist, dass Bewegung zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Tagesablaufs wird, zum Beispiel durch Toben an der frischen Luft", betont die Kinderschlafexpertin.

Von gutem Schlaf profitiert die ganze Familie

Die Auswirkungen von ausreichend Bewegung und gutem Schlaf beschränken sich nicht nur auf die Nacht, sondern zeigen sich auch im Alltag der gesamten Familie. Die positiven Effekte gehen also über das Kind allein hinaus.

Laut Schittekatte hat guter Schlaf große Vorteile für Eltern und die ganze Familie. "Wenn Kinder gut schlafen, sind sie tagsüber ausgeglichener und weniger reizbar, sodass zu Hause eine ruhigere Atmosphäre herrscht. Gleichzeitig profitieren auch die Eltern selbst davon: Mehr Schlaf fördert auch ihre Energie, ihre Geduld und ihr Wohlbefinden", so die Schlafexpertin.

Damit zeigt sich, dass ein aktiver Tag nicht nur zu besseren Nächten für Kinder führt, sondern auch zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Energie in der ganzen Familie.

Original-Content von: Wickey, übermittelt durch news aktuell