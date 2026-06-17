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Sommerlaune statt Kostenfalle: Jeder zweite Deutsche gibt im Sommer mehr aus als geplant

Düsseldorf (ots)

Mehr als jeder Zweite (52 Prozent) gibt im Sommer mehr Geld aus als geplant.

Jeder Fünfte (20 Prozent) hat Schwierigkeiten, das Sommerbudget einzuhalten.

58 Prozent haben schon einmal wichtige Sommer-Essentials vergessen und kurzfristig nachgekauft.

59 Prozent würden einen "Black Friday" im Sommer begrüßen.

Sonne, Urlaub und spontane Ausflüge gehören für viele zur schönsten Zeit des Jahres. Doch die warmen Monate werden zunehmend zur finanziellen Herausforderung. Eine neue Joybuy-Studie unter 2.000 Erwachsenen in Deutschland zeigt, dass 52 Prozent im Sommer mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant.

Spontane Anschaffungen wie Sonnencreme, Ventilatoren, Grillzubehör oder fehlende Reiseutensilien belasten das Budget zusätzlich. 54 Prozent der Befragten haben festgestellt, dass saisonale Produkte während besonders warmer Wetterphasen teurer werden. Hinzu kommen kurzfristige Bestellungen und Expresslieferungen: 29 Prozent haben bereits extra bezahlt, um dringend benötigte Sommerartikel rechtzeitig zu erhalten. Hochgerechnet entspricht das potenziellen Mehrausgaben von rund 350 Millionen Euro - etwa den Baukosten der Allianz Arena.

Besonders häufig werden Sommer-Essentials vergessen: 58 Prozent mussten vor einem Urlaub oder Tagesausflug bereits Produkte kurzfristig nachkaufen - vor allem Sonnencreme (34 Prozent), Sonnenbrillen (28 Prozent) und Handy-Ladegeräte (26 Prozent).

Der Wunsch nach Entlastung ist entsprechend groß: 59 Prozent der Deutschen würden Rabattaktionen wie einen Summer Black Friday begrüßen. Ebenso viele sind überzeugt, dass mehr Wettbewerb im Onlinehandel zu besseren Angeboten führt.

"Der Sommer lebt von spontanen Momenten - vom Ausflug an den See bis zum Wochenendtrip. Unsere Studie zeigt jedoch, dass diese Momente oft mit zusätzlichem Stress und ungeplanten Ausgaben verbunden sind", sagt ein Sprecher von Joybuy.

Mit dem Summer Black Friday bringt Joybuy vom 15. bis 30. Juni erstmals ein großes Sommer-Shopping-Event nach Deutschland, inspiriert von den asiatischen Mid-Year-Shopping-Festivals "618", mit attraktiven Angeboten, bekannten Marken und Express-Versand.

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