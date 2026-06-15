House of Strauss - Vienna

House of Strauss gewinnt als WORLD SILVER WINNER 2026 bei den FIABCI World Prix d’Excellence Awards in der Kategorie Heritage

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Wien (ots)

Erstmals seit 2024 verzeichnet Österreich wieder eine Auszeichnung bei diesem international renommierten Immobilien-Award

Das House of Strauss in Wien-Döbling wurde vergangenen Donnerstagabend beim FIABCI World Prix d’Excellence Award mit dem Titel Silver Winner in der Kategorie Heritage ausgezeichnet. Damit erhält ein österreichisches Immobilienprojekt erstmals seit 2024 wieder eine Auszeichnung bei diesem renommierten internationalen Immobilienwettbewerb. Europaweit wurden in diesem Jahr lediglich zwei Projekte ausgezeichnet: das House of Strauss in Wien sowie die Old Town Hall in Debrecen, Ungarn.

Die Auszeichnung würdigt die aufwendige und denkmalpflegerisch vorbildliche Restaurierung des Casino Zögernitz – des letzten original erhaltenen Konzertsaals der Welt, in dem die gesamte Strauss-Dynastie musiziert hat. Ziel des Projekts war es, die historische Bausubstanz nicht nur zu erhalten, sondern in ihrer ursprünglichen Qualität und Authentizität wiederherzustellen und der Öffentlichkeit als Museum zugänglich zu machen.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal dafür, dass kulturelles Erbe, wenn es mit höchster Sorgfalt restauriert und zeitgemäß vermittelt wird, weltweit Aufmerksamkeit findet“, sagt Hermann Rauter, Inhaber des House of Strauss. „Dass der letzte original erhaltene Konzertsaal, in dem die gesamte Strauss-Dynastie musiziert hat, heute wieder öffentlich zugänglich ist und internationale Anerkennung erhält, macht uns außerordentlich stolz.“

Das Restaurierungsprojekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt sowie den zuständigen Fachabteilungen der Stadt Wien umgesetzt. Besonderes Lob gilt dem international renommierten Innenarchitekten Dennis Kosutic, der seine außergewöhnliche Gestaltungskompetenz gezielt auf die historische Substanz des Hauses abgestimmt hat und damit maßgeblich zum heutigen Erscheinungsbild beigetragen hat.

Über House of Strauss

Das House of Strauss befindet sich im historischen Casino Zögernitz in der Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien, und ist seit Oktober 2023 als Museum und Konzertveranstaltungsort geöffnet. Das Haus gilt als der letzte original erhaltene Konzertsaal der Welt, in dem alle Mitglieder der Strauss-Dynastie aufgetreten sind. Mit rund 400 Konzerten pro Jahr, einem interaktiven Museum sowie täglichen Öffnungszeiten von 12:00 bis 22:00 Uhr zählt das House of Strauss zu den außergewöhnlichsten Begegnungsorten für klassische Musik und Wiener Kulturgeschichte.

Über den Award FIABCI Prix d‘Excellence

Der FIABCI World Prix d’Excellence wird seit 1992 vergeben und zählt zu den begehrtesten internationalen Auszeichnungen für herausragende Immobilienprojekte. Der Award würdigt Bauvorhaben, die durch Qualität, Nachhaltigkeit, Architektur, Nutzungskonzept, Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlichen Mehrwert überzeugen. Die internationale Preisverleihung findet jährlich im Rahmen des FIABCI World Real Estate Congress in einem anderen Land statt. Heuer wurden die internationalen Preisträger im Rahmen des 76. FIABCI World Real Estate Congress in Wien ausgezeichnet – bei der feierlichen FIABCI World Prix d’Excellence Awards Ceremony am 11. Juni 2026 in der Wiener Hofburg.

www.fiabciprixaustria.at/world-prix

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