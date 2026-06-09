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Dichtheitsmanagement für Flachdächer: ILD Group zeigt neuen Erklärfilm und digitales Monitoring

Hösbach (ots)

Flachdächer übernehmen heute weit mehr Aufgaben als den reinen Wetterschutz. Sie tragen Photovoltaikanlagen, werden begrünt, speichern Regenwasser oder dienen als Technikfläche. Gleichzeitig steigen damit die Anforderungen an Planung, Ausführung, Kontrolle und laufenden Betrieb.

Die ILD Group rückt deshalb das Thema Dichtheitsmanagement stärker in den Fokus. Gemeint ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem Flachdächer nicht nur gebaut, sondern über ihren gesamten Lebenszyklus geprüft, dokumentiert und überwacht werden. Dazu gehören professionelle Leckortung, qualifizierte Dichtheitsprüfung, digitale Monitoring-Systeme und eine schnelle Reaktion, wenn Feuchtigkeit im Dachaufbau erkannt wird.

Ein neuer Erklärfilm der ILD Group zeigt anschaulich, warum diese Herangehensweise gerade bei nachhaltigen und technisch komplexen Flachdächern immer wichtiger wird. Denn eine Undichtigkeit bleibt häufig lange unbemerkt - insbesondere dann, wenn der Dachaufbau durch Begrünung, Kies, Terrassenbeläge, Photovoltaik oder Retentionsschichten überdeckt ist.

Mit ProtectSys ACTIVE SMART bietet die ILD Group ein digitales Monitoring-System für Flachdächer. Sensoren erfassen relevante Feuchte- und Klimadaten im Dachaufbau und übertragen diese in eine Web-App. Dort werden die Daten analysiert, damit kritische Entwicklungen frühzeitig sichtbar werden.

"Nachhaltigkeit auf dem Flachdach endet nicht mit Begrünung oder Photovoltaik", sagt Klaus Burger, geschäftsführender Gesellschafter der ProtectSys GmbH und Gesellschafter der ILD Deutschland GmbH. "Ein Dach ist nur dann wirklich nachhaltig, wenn seine Funktion dauerhaft gesichert wird."

Die Nominierung von ProtectSys ACTIVE SMART für den Nachhaltigkeitspreis 2025 unterstreicht die wachsende Bedeutung datenbasierter Überwachungssysteme im Flachdachbereich. Ziel ist es, Dachaufbauten länger nutzbar zu halten, Feuchteschäden früher zu erkennen und unnötige Sanierungen zu vermeiden.

Weitere Informationen und den Erklärfilm finden Sie unter:

https://www.ild-group.com/flachdach-dichtheit-monitoring/

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