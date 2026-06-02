Hob Creations GmbH (für die Marken LECHUZA & PON)

Fünf Pflanzenmythen auf der Spur: Was bringen Kaffeesatz, Streichhölzer und Co. wirklich?

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Zirndorf (ots)

Viele Hausmittel können die Pflanzenpflege sinnvoll ergänzen und sie mit natürlichen Nährstoffen versorgen.

Beispiele sind Kaffeesatz, Bananen- und Eierschalen, die - korrekt angewendet - unter anderem das Blattwachstum unterstützen oder das Bodenmilieu verbessern. Schädlingsbefall mit Trauermücken kann mit Streichhölzern bekämpft werden, besser ist jedoch, die Vermehrung gar nicht erst zu ermöglichen.

Zahlreiche alltagsnahe Lösungen sind erfolgsversprechend, ersetzen aber keine ausgewogene Versorgung.

Lästige Trauermücken, schlaffe Blätter oder Wachstumsprobleme können die Freude an Pflanzen schnell trüben. Nicht immer muss dann sofort zu chemischen Maßnahmen gegriffen werden. Oft liegen die Ursachen im Substrat oder in der Pflege und lassen sich mit einfachen Mitteln vermeiden. Ein Blick in den Vorratsschrank offenbart zahlreiche potenzielle Lösungen. Doch welche Tipps helfen wirklich und welche sind eher Mythos? Der Pflanzgefäßehersteller Lechuza nimmt es unter die Lupe.

Mythos Nr. 1: Koffein-Doping für grüne Mitbewohner

Kaffeesatz oder kalter Kaffee müssen nicht im Abfall bzw. Abguss landen. Sie enthalten Nährstoffe wie Stickstoff, Kalium und Phosphor, die auch in handelsüblichen Düngern vorkommen. Bei Zimmer- und Outdoorpflanzen unterstützen die Mineralien das Blattwachstum, die Blütenbildung und die Fruchtentwicklung. Besonders profitieren Pflanzen, die einen leicht sauren Boden bevorzugen, etwa Hortensien und Rhododendren, aber auch Tomaten, Zucchini oder Erdbeeren. Wichtig ist jedoch die richtige Anwendung: Kaffeesatz sollte zuerst gut getrocknet und dabei regelmäßig umgerührt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dann wird das Pulver einfach in die obere Erdschicht eingearbeitet oder beim Umtopfen untergemischt. Auch kalter Kaffee kann Gelegentlich als Wachstumsbooster genutzt werden, sollte dann aber im Verhältnis 1:1 mit Wasser gemischt werden.

Lechuza-Einschätzung: Kein Mythos - in Maßen und richtig angewendet fördert Kaffee das Pflanzenwachstum.

Mythos Nr. 2: Streichhölzer gegen Trauermücken

Trauermücken gehören zu den häufigsten Problemen bei Zimmerpflanzen. Sie legen ihre Eier in die Erde, die Larven ernähren sich von den zarten Wurzeln und schaden der Pflanze. Eine bekannte Abwehrmethode sind Gelbtafeln, die aber nur die Fliegen abfangen. Ein Trick aus dem Haushalt sind Streichhölzer, die kopfüber in die Erde gesteckt werden. Die enthaltene Schwefelverbindung im Streichholzkopf wird beim Gießen ausgewaschen und kann die Larven tatsächlich unschädlich machen. Der Effekt ist jedoch begrenzt und nicht bei stärkerem Befall oder für die langfristige Anwendung geeignet, da eine zu hohe Schwefelkonzentration das Bodenmilieu negativ beeinflusst. Wichtiger ist, die Ursache des Befalls zu bekämpfen. Trauermücken bevorzugen feuchten, organischen Nährboden. Eine bedarfsgerechte Bewässerung sowie der Einsatz von mineralischen Substraten wie Pon können helfen, die Wachstumsbedingungen der Pflanze zu verbessern und die Vermehrung von Schädlingen einzudämmen.

Lechuza-Einschätzung: Kein Mythos - Streichhölzer können in begrenztem Umfang tatsächlich gegen Trauermücken helfen.

Mythos Nr. 3: Das besondere Wasser

Oft wird empfohlen, Pflanzen möglichst nicht mit Leitungswasser, sondern mit destilliertem Wasser zu gießen, vor allem in Regionen mit hartem, kalkhaltigem Wasser. Ganz so pauschal stimmt das jedoch nicht. Die meisten Zimmer- und Gartenpflanzen vertragen Leitungswasser problemlos. Im Gegenteil: Es enthält von Natur aus geringe Mengen an Mineralstoffen, die für das Pflanzenwachstum hilfreich sein können und im destillierten Wasser vollständig fehlen. Lediglich bei sehr kalkempfindlichen Pflanzen, wie Hortensien und Rhododendron, oder extrem hartem Wasser kann es sinnvoll sein, auf Alternativen zurückzugreifen.Eine bessere Alternative ist in dem Fall aber Regenwasser, das sich beispielsweise in einer Tonne im Garten oder in einfachen Sammelbehältern auf dem Balkon auffangen lässt. Es ist weich, frei von Kalk und eignet sich daher für viele Pflanzen besonders gut.

Lechuza-Einschätzung: Destilliertes Wasser als ideale Gießlösung ist nur ein Mythos.

Mythos Nr. 4: Die Kraft der Bananenschale

Auch Bananen und ihre Schale enthalten wertvolle Nährstoffe wie Kalium, Magnesium und Calcium. Daraus lässt sich mit wenig Aufwand ein einfacher Flüssigdünger herstellen. Die Schalen - am besten von Bio-Bananen, die nicht mit Pestiziden behandelt wurden - werden klein geschnitten und in Wasser eingelegt. Nach einer Nacht Ziehzeit sollte die Flüssigkeit stark verdünnt (Verhältnis 1:5) verwendet werden. Die entstandene Mischung kann den Wasserhaushalt der Pflanzen unterstützen und zur Stabilität der Zellstruktur beitragen - hilfreich besonders in Stressphasen wie Hitzeperioden. Ein zusätzlicher Tipp: Mit der Innenseite der Schale lassen sich Pflanzenblätter vorsichtig reinigen. Das Fruchtfleisch bindet Staub, gibt den Blättern Glanz und schützt eine Zeit lang vor neuem Staub.

Lechuza-Einschätzung: Kein Mythos - Bananenschalendünger ist eine umweltfreundliche Dünger-Alternative.

Mythos Nr. 5: Eierschalten als natürlicher Nährstofflieferant

Ungekochte Eierschalen sind ein wertvoller Kalk- und Kalziumlieferant und können helfen, den pH-Wert des Bodens leicht anzuheben. Diese Methode ist insbesondere für Pflanzen geeignet, die einen höheren Kalziumbedarf haben und weniger saure Böden bevorzugen, zum Beispiel Christrosen, Lavendel oder Geranien. Ist der Boden zu sauer, können die Pflanzen Nährstoffe schlechter aufnehmen und ihr Wachstum wird geschwächt. Das Kalzium in den Eierschalen sorgt außerdem für gesündere Blätter und reichere Blüten. Für die Anwendung werden die Schalen ausgewaschen, getrocknet und anschließend zerkleinert, zum Beispiel mit einem Nudelholz oder einem Mörser. Das Pulver kann dann entweder in die obere Erdschicht eingearbeitet werden oder beim Eintopfen in das Pflanzloch gestreut werden.

Lechuza-Einschätzung: Eierschalen als ergänzender Nährstofflieferant für Pflanzen ist kein Mythos.

Fazit: Hausmittel ja, aber in Maßen

Viele Hausmittel können die Pflanzenpflege sinnvoll ergänzen - ersetzen jedoch keine ausgewogene Versorgung und die passenden Standortbedingungen. Entscheidend bleibt das Zusammenspiel aus Licht, Wasser, Substrat und Nährstoffen. Wer diese Grundlagen beachtet, schafft die besten Voraussetzungen für gesunde und vitale Pflanzen. Pflanzgefäße von Lechuza und die mineralischen Substrate von Pon bilden die optimale Grundlage für schöne Pflanzen. Unterstützung gibt es dann noch von dem ein oder anderen Pflanzenmythos.

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Über LECHUZA und PON - die starken Marken der Hob Creations GmbH

Seit mehr als 25 Jahren steht LECHUZA für das Geheimnis schöner Pflanzen - mit inspirierenden und stilvollen Produkten, die das Leben mit Grün bereichern und für ein gesundes Pflanzenwachstum nach dem Vorbild der Natur sorgen. Die edlen Pflanzgefäße verbinden durchdachte Funktion mit zeitlosem Design. Im Mittelpunkt stehen der hohe Qualitätsanspruch sowie das integrierte Bewässerungssystem, das Pflanzen zuverlässig mit Wasser versorgt. Zahlreiche internationale Designpreise bestätigen die ansprechende Gestaltung und besondere Funktionalität der Produkte. Ergänzt wird das Sortiment durch zwölf Spezialsubstrate, Dünger sowie praktisches Zubehör der Marke PON. Als Hersteller "Made in Germany" legt die Hob Creations GmbH mit Sitz in Zirndorf großen Wert auf einen sparsamen und umweltschonenden Einsatz von Ressourcen. Die Produkte werden weltweit in über 70 Länder exportiert. Das Unternehmen ist Teil der Horst Brandstätter Group, zu der auch die international bekannte Spielzeugmarke PLAYMOBIL gehört. Weitere Informationen unter: www.lechuza.de, www.pon.de sowie www.horst-brandstaetter-group.com

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