Viessmann Climate Solutions

Erlkönig enttarnt: Viessmann stellt neue Vitocal 200-A intelligent energy Monoblock-Wärmepumpe vor

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Allendorf (ots)

Noch bevor sie offiziell vorgestellt wurde, sorgte sie als "Erlkönig" für Aufmerksamkeit in der Branche: Mit der Vitocal 200-A intelligent energy (ie) enthüllt Viessmann Climate Solutions nun die neue Ära seiner Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise. Gleichzeitig bringt das Unternehmen mit One Base Intelligence eine Weiterentwicklung der Viessmann One Base Plattform auf den Markt, die Produkte, Energieflüsse und Erweiterungen intelligent verbindet. Mit der neuen Ära entwickelt Viessmann Climate Solutions seinen klaren Systemansatz weiter, vereinfacht die Installation für das Fachhandwerk, beschleunigt Abläufe und ermöglicht Skalierung. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Im Zentrum steht eine konsequente Weiterentwicklung entlang der Endkund:innen- und Praxis-Anforderungen im SHK-Handwerk. Mit der neu entwickelten Vitocal 200-A intelligent energy deckt Viessmann Climate Solutions nun alle Marktsegmente ab - vom Einstieg über das mittlere Segment bis zum Premium-Bereich mit der Stiftung-Warentest-Testsieger-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ AWO-E AC 251.A1). Und das ohne Kompromisse bei Qualität oder Systemintegration.

Die in Europa entwickelte und gefertigte Vitocal 200-A intelligent energy erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und eignet sich damit auch für bestehende Heizkörper. Mit einem Leistungsbereich von 4 bis 12 kW deckt sie typische Anwendungen im Ein- und Zweifamilienhaus ab. Das natürliche Kältemittel R290 sowie hohe Effizienzklassen unterstreichen die Ausrichtung auf nachhaltigen Betrieb bei gleichzeitig ausgewogener Wirtschaftlichkeit. Auch auf der Baustelle überzeugt sie: Die neue Gerätegeneration ist auf komfortable Handhabung, reduzierte Komplexität und einfachen Transport ausgelegt. Die Außeneinheiten passen auf eine Europalette und wiegen nur rund 100 kg. Vorkonfigurierte Inneneinheiten in verschiedenen Varianten erleichtern Planung und Installation. Zentrale hydraulische Komponenten sind nun in der Außeneinheit integriert, was den Installationsaufwand zusätzlich reduziert.

Zu den bekannten Inneneinheiten wird der "Universal Controller intelligent energy" ergänzt: Er lässt sich entweder als Wärmepumpensteuerung für die Vitocal 200-A intelligent energy mit bauseitig flexibler hydraulischer Anbindung einsetzen oder unabhängig von der Wärmepumpe als Steuerungskomponente für das Viessmann Energy Management nutzen, etwa zur Einbindung einer Photovoltaikanlagen eines Drittanbieters.

Auch gestalterisch setzt die neue Generation Akzente: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A intelligent energy wurde bereits mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Das schlanke Design und das elegante, geschlossene Gitter fügen sich dezent in jede Architektur ein und verbergen das technische Innenleben sowie den geräuschoptimierten Ventilator.

"Die Energiewende entscheidet sich im Heizungskeller - und auf der Baustelle. Mit der Vitocal 200-A ie geben wir dem Fachhandwerk eine Wärmepumpe an die Hand, die unsere Vision, intelligente Energie in jeden Haushalt zu bringen, unterstützt: Sie punktet durch eine sehr gute Balance aus Preis und Leistung sowie gesteigerte Installationsfreundlichkeit im gewohnten Viessmann Premium Design", sagt Dr. Conrad Wiedeler, Geschäftsführer der Viessmann Deutschland GmbH.

Mit der Markteinführung der Vitocal 200-A intelligent energy endet die Phase der Spekulationen rund um den "Erlkönig" - und eine neue Generation Wärmepumpentechnologie wird sichtbar.

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